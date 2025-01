¿Sabías qué puedes convertir la patata en un alimento más saludable?

Es una de las grandes protagonistas de la cocina española y son pocos los platos, por no decir ninguno, en los que no puede ser un excelente acompañamiento e incluso el protagonista. Este no es otro que la patata, un tubérculo que, por supuesto, tiene sus defensores, pero también multitud de detractores. ¿Quién lleva la razón? Pues depende de cómo se utilice la patata o de cuánta presencia le demos en nuestra dieta.