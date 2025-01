Que un plato tan tradicional y popular en nuestro país se haga viral en redes, es un buen síntoma de su poder. Sentimos devoción por la tortilla de patata , hasta el punto de abrir apasionados debates acerca de si debe llevar cebolla o no, si mejor poco cuajada o muy hecha, o sobre los centímetros ideales de grosor. Ya sea entera o en pincho, estas son las que están triunfando entre los foodies de Madrid.

El éxito de la tortilla de patata de Casa Dani es incuestionable. Su local, que ocupa un gran espacio dentro del Mercado de la Paz, no queda vacío en ningún momento del día. Los pinchos que se sirven a lo largo de la jornada son incontables, y es que todos quieren saborear esa tortilla poco cuajada, con y sin cebolla de fama merecida. Y para acompañarla tienes una carta con los mejores platos castizos y un menú del día tradicional y exquisito. Si tienes capricho de dulce, su tarta de queso es la versión golosa de la tortilla.

Santiago Pedraza y Carmen Carro están detrás de una de las tabernas más famosas de la capital. Su magistral cocina tiene enamorada a una clientela fija que no se resiste a su cocido madrileño, ni al pincho de tortilla de Betanzos que prepara Carmen. Si no lo has probado, tienes un objetivo pendiente. Por si fuera poco, Taberna Pedraza ha sido reconocida como uno de los mejores restaurantes con parrilla del mundo.