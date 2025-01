Pelar o no pelar la fruta, esa es la cuestión. La piña, la sandía o el melón son ejemplos de frutas de las que solo se come su interior, ya que su capa externa es demasiado dura para que una persona la mastique sin riesgo a perder un diente. El debate surge con otras que se pueden tomar con o sin piel. Seguro que has visto uvas peladas y sin pepitas en los supermercados en vísperas de Nochevieja, pero ¿alguna vez te has encontrado con fresas peladas?