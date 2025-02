Pareciera que hay una ley no escrita que dicte que cuanto más difícil es conseguir un producto, mayor será la recompensa gustativa y el placer que sentiremos al comerlo. ¿Acaso no pasa con los percebes, las zamburiñas o algunos tipos de setas? Lo mismo podríamos decir de los erizos de mar, un placer de dioses. Quién no ha dudado en la pescadería entre las ganas de comprarlos y la sensación de ignorancia para abrirlos o cocinarlos. “¿Y qué hago yo con esa cosa con pinchos?, seguro que acabo en urgencias”. Tranquilidad, este miedo y esta dificultad para decidir la mayor parte de las veces se debe al desconocimiento –como tantas cosas en la vida– sobre cómo tratar y comer este manjar. Pero que sea el atrevimiento el que nos acompañe para no privarnos de esta delicia del mar.