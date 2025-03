Desde que dejó el F. C. Barcelona en el año 2022, Gerard Piqué ha seguido vinculado al mundo del fútbol y no ha tenido tiempo para aburrirse gracias a la Kings League que creó junto a Ibai Llanos y otros streamers. Uno de los creadores de contenido que participa en esta liga es Martí Miràs, más conocido como Spursito , quien ha tenido la oportunidad de entrevistar al exjugador de la selección española para el estreno de la segunda temporada de su espacio ‘ Spursito & Company ’.

A continuación explicó en qué consiste a veces su rutina cuando viaja hasta su residencia en esta zona al norte de Cataluña y por qué le gusta hacerlo especialmente en invierno: “Lo que me hace más feliz es llegar, encender el fuego y no hacer nada. Poner Netflix o una serie y verla entera en un día. Eso es la hostia. Comer fuet, que me lo corto yo, y ya está. Si es que no necesitas más”.