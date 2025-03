Luján Argüelles: "No sé si a Alejandra le hará ilusión, pero ojalá cenar con Richard Gere"

Que tenga restricciones no significa que no siga disfrutando de la gastronomía en todas sus formas. Eso sí, ahora lo hace adaptándose a lo que le va mejor a su salud, tal y como nos cuenta en el Gastro Test. El alimento que nunca falta en su despensa es el pan, lo que ahora, al no poder comer determinados tipos de harina, es pan de harina de trigo sarraceno. Otro de los productos que no falta ahora es el kéfir. “Me han dicho que es bueno comerlo y como soy una alumna muy disciplinada no falta en mi nevera”, nos cuenta.