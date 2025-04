El alimento que te ayuda con las náuseas y el dolor de estómago

Son diversos los estudios que han confirmado que el jengibre ayuda a reducir las náuseas y el dolor estomacal gracias a sus principios activos, principalmente los gingeroles y shogaoles, compuestos con efecto antiinflamatorio y antiespasmódico. Una investigación publicada en Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics concluyó que el jengibre es eficaz para tratar las náuseas inducidas por el embarazo, la quimioterapia o el mareo por movimiento.