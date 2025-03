Y encontró un patrón: “En la literatura negra se bebe más que se come, sobre todo en la literatura negra norteamericana y en la europea del norte. Pero no tanto en los autores mediterráneos. Empezando por Maigret, que es el primer detective que come muy bien ”.

El comisario francés de Simenon disfruta de los guisos de su mujer alsaciana y de la comida popular de los pueblos que visita. Luego está Vázquez Montalbán: “Si lees toda su obra, ves la evolución de la gastronomía en España durante 30 años. Vázquez Montalbán no se entiende sin su comida. Carvalho no se entiende sin la comida. Es un recetario viviente. Además, él es el único autor que yo haya leído que puso una receta completa en un libro: la caldeirada gallega se puede cocinar tal cual. Yo la he hecho y me ha quedado muy rica”.