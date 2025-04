Con el maestro Diez hablamos de los diferentes tipos de pamplinas que se pueden encontrar, de su época de mayor esplendor, de sus usos en cocina y de, cómo no, aquello que debemos tener muy en cuenta si no queremos llevarnos un susto. Conviene no olvidar que estamos hablando de plantas que brotan de manera silvestre en lugares con mucha humedad, como pueden ser los humedales, arroyos o zonas encharcadas. Así que toma nota de todo lo que las corujas tienen para ofrecerte, y no te olvides de seguirles la pista a nuestros anfitriones (se hacen llamar El Jardín del Cocinero en Instagram).