Leo Kelly ha trabajado con Jennifer Lawrence y Jack Black en la gran pantalla

El joven intérprete empezó a hacer reseñas de Shirley Temples cuando tenía 6 años

Solamente ha otorgado la nota perfecta a un cóctel que le preparó alguien muy especial en Nueva York

Leo Kelly es un jovencísimo actor que a sus 11 años ya se codea con estrellas de Hollywood. Ha participado en películas como ‘Sin malos rollos’, protagonizada por Jennifer Lawrence, y ‘Querido Santa’, con Jack Black al frente. Sin embargo, se ha hecho más famoso gracias a su trabajo como creador de contenido y crítico de cócteles. Tiene una cuenta de Instagram llamada The Shirley Temple King, donde suma más de 243.000 seguidores y otorga notas a las bebidas que prueba.

Su pasión por Shirley Temple

Shirley Temple fue una actriz infantil estadounidense que siendo adulta se convirtió en diplomática, pero muchos la conocerán porque da nombre a un cóctel sin alcohol del que se han hecho infinidad de versiones. La original lleva ginger ale o refresco de lima-limón, granadina, hielo, una rodaja de naranja y al menos una guinda o cereza al marrasquino.

La cuenta The Shirley Temple King nació en 2019, cuando Leo Kelly tenía 6 años y estaba tomando uno de los citados cócteles junto a la piscina del resort de lujo Gurney’s en Newport (Rhode Island, Estados Unidos). Pidió a su padre que lo grabara haciendo su primera reseña y él pensó que sería un éxito. Tom Kelly, vicepresidente de una agencia de deportes y entretenimiento, compartió sobre su hijo con The New York Times: “Tiene una personalidad que a la gente le encanta”. Los padres del joven son los responsables de gestionar su presencia en las redes sociales, como bien indica la descripción de su cuenta de Instagram “Esto no es su trabajo, es su afición”, señaló Lisa Kelly, su madre.

“Me servían Shirley Temples tibios. Me duele decir eso”, declaró la estrella infantil. “Es una bebida sencilla, pero hay un millón de formas de hacerla mal”, añadió. Sus valoraciones del famoso cóctel que le fascina varían según diversos factores, como el sabor, el color y la apariencia de la bebida. Si lleva refresco de lima-limón en vez de ginger ale, si se la sirven en un vaso de plástico, si incluye granadina comprada en una tienda en vez de granadina casera o si lleva una decoración con menos de tres cerezas, es probable que la nota sea baja. “Es solo mi opinión”, puntualizó.

El impacto de sus críticas

Leo Kelly tiene un gran poder de influencia, hasta el punto en el que existen negocios que han modificado la elaboración de sus Shirley Temples por sus críticas. El cóctel que le sirvieron en un establecimiento de la cadena LongHorn Steakhouse recibió una nota de 5 sobre 10 por no llevar cerezas. Su reseña se hizo viral en Internet y esto provocó que la receta del Shirley Temple de la empresa se actualizara para prepararse con cinco cerezas de decoración.

Peor suerte corrió el Shirley Temple de Sonsie, un restaurante de Boston, que el joven crítico puntuó con un 3,1 tras analizar su color, la falta de gas, el sabor de la granadina y observar que tenía una cereza y media: “Es la primera vez que me ponen media cereza, no estoy seguro de cómo sentirme al respecto”. Los responsables del negocio vieron el vídeo y optaron por modificar la receta para asegurarse de que el cóctel cuenta ahora con las burbujas necesarias.

El mejor Shirley Temple del mundo

The Shirley Temple King solamente ha otorgado la puntuación perfecta, un 10 sobre 10, a un cóctel que probó en el mes de diciembre de 2019 en un hotel neoyorquino, el Lotte New York Palace. El pequeño Leo Kelly aparece en el vídeo contando que el mismísimo Papá Noel le dejó una bandeja con galletas con chips de chocolate y le preparó su bebida favorita: “¡Es tan buena! Le voy a dar un 10… ¡Gracias, Santa Claus!”.