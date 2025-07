La dieta de Luis Enrique: su secreto para mantenerse en forma

Daniel Brito 05 JUL 2025 - 16:00h.

Luis Enrique no solo le exige a sus jugadores del PSG, también a él mismo cuidando su alimentación

En un directo de Twitch desveló cómo eran muchas de sus cenas: con seis huevos

Compartir







Luis Enrique y su Paris Saint-Germain van a por todas en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en donde hoy se enfrentan ante el Bayern de Munich en los cuartos de final en busca de llegar a la semifinal. El técnico busca un nuevo éxito al mando del equipo francés tras ganar la Champions y no solo les exige una buena preparación a sus jugadores, sino que él mismo sigue entrenando para mantenerse en plena forma, además de cuidar su alimentación, de la que desveló más de un detalle cuando durante el mundial de Qatar le dio por hacer más de un directo en la plataforma Twitch.

A sus 55 años Luis Enrique se mantiene plenamente en forma y no solo es por entrenar haciendo deporte, sino que la alimentación que sigue también tiene mucho que ver para lograrlo. Cierto es que su estilo de vida ayuda, es un aficionado al ciclismo y suele hacer muchos entrenamientos de fuerza, además de que cada media hora para lo que está haciendo para moverse y hacer algún tipo de ejercicio.

PUEDE INTERESARTE La pizzería a la que van los futbolistas del Real Madrid y el Atlético

El técnico del PSG ha asegurado en alguna ocasión que, pese a cuidar su alimentación, “si no tengo hambre no como o no desayuno”, haciendo en ocasiones ayuno intermitente. En uno de los directos de Twitch que hizo hace unos años Luis Enrique contó que había cenado “seis huevos, tres cocidos y tres fritos, judías verdes, zanahoria, boniato y, de postre, un yogur”.

Sin duda una parte de esa cena no tiene nada de extraño, pero sí la gran cantidad de huevos que introduce en una sola comida y en solo día. “Es uno de los alimentos más ricos en proteínas y con más nutrientes, cada uno sabrá lo que le conviene o no”, contaba entonces el exseleccionador de la selección española.

PUEDE INTERESARTE La carnicería que puso de moda Simeone donde encargan los futbolistas sus barbacoas

¿Es bueno cenar seis huevos?

"No hay datos exactos de la cantidad, pero es de lógica. Si consumes seis huevos al día ocurren varias cosas. Por un lado, el huevo tiene mucho colesterol y habría que controlarlo mucho. Por otro, este consumo tan elevado podría desplazar a otros alimentos y provocar una falta de vitaminas y minerales que aportan las verduras, las frutas, la carne o el pescado. Para que nos hagamos a la idea: nadie se comería seis filetes de ternera. Con los huevos pasa lo mismo. Es mejor comer más variado y tener un consumo moderado de todos los alimentos", contaba la nutricionista Carlota Martín-Maestro de Gracia sobre la costumbre del asturiano.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, la especialista subrayaba que "siempre serán mejor cocidos que repletos de aceite y con patatas fritas, pero, hasta cocidos, seis son demasiado. Aumentar el consumo un día o unos cuantos no resulta perjudicial para la salud, pero se puede afirmar que comer solo huevos, o no tomar huevos casi nunca, no es beneficioso".