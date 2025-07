Salimos a las calles de Madrid para descubrir cuáles son las comidas y helados favoritos de los madrileños cuando aprieta el calor

Desde la ensalada de la abuela hasta el polo de limón del quiosco: así recuerdan los madrileños a qué sabe su verano, ¡dale play!

Que el verano madrileño puede ser abrasador no es ningún secreto. Pero si hay algo que ayuda a sobrellevarlo (además del aire acondicionado y las piscinas), son esas comidas que, por frescas, sabrosas o simplemente nostálgicas, nos hacen sentir que estamos, aunque sea por un segundo, de vacaciones. En esta nueva entrega de 'Gastro en la calle', salimos a preguntar: ¿A qué sabe el verano?

Los clásicos nunca fallan

No hay lugar para experimentos: la paella sigue siendo la reina del verano. Ya sea porque recuerda a las comidas familiares frente al mar o porque su sabor es un viaje directo a las vacaciones, lo cierto es que se repite en casi todas las respuestas. “Yo veraneo en Alicante, y para mí el verano sabe a paella”, nos contaba una madrileña.

Pero no está sola en el podio: el huevo frito con patatas aparece como el gran comodín. “Yo soy muy clásico, una fritura bien hecha entra siempre”, aseguraba otro paisano. ¿Y para los que no quieren saber nada del calor? Ensaladas de tomate “como las de la abuela”, ensaladilla rusa, y un buen gazpacho bien frío son el menú estrella. Porque no hay madrileño que esté dispuesto a enfrentarse a un plato caliente con 40 grados a la sombra. “Nadie puede ponerse a comer algo caliente con este calor. ¡Yo necesito cosas fresquitas!”, resumía una entrevistada desde Puerta del Sol.

El helado, ese salvavidas emocional

Cuando hablamos de helados, las respuestas se dividen entre los fieles a los sabores de siempre y los que buscan refrescarse como sea. El chocolate (en todas sus versiones, desde el clásico hasta el puro o mezclado en ‘nieve de chocolates’) sigue siendo el favorito. La vainilla, por tradición, y el limón, por frescor, completan el podio heladero madrileño. “El de chocolate me acompaña desde siempre. Es mi helado de toda la vida”, nos decía un joven en la zona de Callao. “A mí me gusta el de limón, porque es fresquito y cuando hace tanto calor, es lo único que entra”, confesaba una chica con cucurucho en mano.

¿Y tú, a qué sabe tu verano?

Hay veranos que saben a mar, otros a piscina. Algunos a chiringuito, otros a nevera abierta en mitad de la noche. Pero en todos, hay un sabor que se queda grabado. En Madrid, entre frituras, arroces y helados, el verano tiene sabor a costumbre, a frescura… y a felicidad bien servida.

El test gastronómico pone sabor al verano con los colaboradores de ‘Vamos A Ver’

Carmen Borrego, Alexia Rivas y Pepe del Real se enfrentan a una batería de preguntas con sabor a vacaciones. ¿A qué helado recurren para combatir el calor? ¿Cuál es su bebida estrella cuando el termómetro se dispara? ¿Qué plato frío no puede faltar en sus veranos? ¿Qué comida asocian a su infancia en vacaciones? Dale play y descubre a qué sabe el verano de los colaboradores de ‘Vamos A Ver’.