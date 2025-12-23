Los presuntos okupas habrían reaccionado mal ante la petición de las víctimas de que abandonasen la vivienda

Doble crimen en Elche por una presunta disputa okupa: dos alemanes muertos y dos polacos detenidos tras atrincherarse 20 horas

ElcheLas víctimas del doble crimen que ha ocurrido en Elche son tres hombres de nacionalidad alemana que eran amigos del propietario de la vivienda. Al parecer, éste le habría pedido que acudiesen a la casa para comprobar si había alguien viviendo en la casa ubicada en la urbanización San José de la playa de El Pinet, según informa ‘Levante’.

Las víctimas, dos de ellas fallecidas y una herida, se habrían encontrado con la actitud agresiva de los supuestos ocupantes de la casa. Los dos ciudadanos polacos estaban atrincherados en el interior del inmueble.

Las víctimas habrían recibido una brutal paliza

Los presuntos okupas habrían reaccionado mal ante la petición de las víctimas de que abandonasen la vivienda. Los hombres presentan numerosos golpes y se descarta el uso de armas de fuego o blancas, aunque todavía faltan los resultados de la autopsia. El crimen no parece que tenga relación con un ajuste de cuentas, una hipótesis con la que se especulaba al principio.

Mientras los presuntos okupas han estado atrincherados en la vivienda, la zona ha estado acordonada con agentes de la USECIC y la Policía Local mientras un mediador intentaba negociar con ellos en polaco, a través de un intérprete. El doble crimen se cometió el lunes, sobre las 18:00 horas.

Una llamada al 112 alertó de una pelea que estaba sucediendo en la zona. En la misma hora, una vecina que iba en su coche por el Camí del Molar, descubrió a un hombre que intentaba meter dos cuerpos en el maletero de su coche. Después de casi 20 horas, los agentes de la Guardia Civil han podido detener a los dos hombres de origen polaco.