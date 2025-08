El cantante de Queen llevaba una nevera portátil cuando salía de gira

Una famosa canción de Guns N’ Roses toma su título de una marca de vino

Compartir







Cuidar las cuerdas vocales y mantener la garganta hidratada es fundamental para los cantantes, pero no todos ellos recurren simplemente al agua o a las infusiones para mantener sus voces en forma. Algunas grandes estrellas del rock, como las que figuran a continuación, consumían bebidas muy diferentes a la hora de subirse a una escenario o reunirse con sus compañeros de grupo.

Freddie Mercury

Brian May, guitarrista y compositor de Queen, contó que su compañero de banda era un gran fan del vodka. El músico reveló que, cuando salían de gira, Freddie Mercury se llevaba con él una nevera portátil llena de vodka Stolichnaya (firma ahora conocida como Stoli). Peter “Phoebe” Freestone, que trabajó como asistente personal del cantante, contó que tomaba diferentes bebidas según la hora del día. Aunque no consumía alcohol a diario, le gustaba mantenerse fiel a sus marcas favoritas y disfrutaba durante algunas tardes de un cóctel con vodka Stoli, tónica Schweppes y cubitos de hielo. Si dicha marca de vodka no estaba disponible, optaba por otra de origen ruso, Moskovskaya.

PUEDE INTERESARTE Cómo preparar la mejor y más fresca sangría casera para beber este verano en buena compañía

Freestone también compartió que el artista consumía té earl grey de la marca Twinings: “Tenía una taza al lado de su cama todas las mañanas, a las 9:00 horas, con un poco de leche y dos de azúcar. A menudo tomaba tres o cuatro tazas durante el día”. Otra de las bebidas que elegía por las tardes es el champán Louis Roederer Cristal. Además, llegó a importar desde Suiza 20 cajas de Saint-Saphorin, su vino blanco preferido, con el que a veces acompañaba sus comidas.

Patti Smith

La legendaria cantante, compositora y escritora explicó en una publicación en su cuenta de Instagram en 2018 cómo prepara la bebida que toma cuando está viajando por todo el mundo para interpretar sus canciones. Lo describió como un “brebaje”, que no lleva alcohol y que le ayuda a cuidar su salud a la hora de dar conciertos. “Esta es mi bebida de gira: limón, jengibre, pimienta de cayena y miel. Es buena para el sistema inmunológico”, escribió Patti Smith.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Axl Rose

La discografía de Guns N’ Roses incluye una emblemática canción que toma su título de una marca de vino que Axl Rose y sus compañeros solían beber en sus inicios. Se trata de ‘Nightrain’, que forma parte de su álbum debut, ‘Appetite for destruction’. Duff McKagan, integrante de la banda y uno de los autores de la composición, contó en distintas entrevistas que a mediados de los 80, antes de dar el salto a la fama, no tenían mucho dinero: “Bebíamos Night Train, una bebida barata. Era, no sé, un dólar y 27 centavos la botella”. Esta marca de vino se volvió muy popular entre los miembros del grupo por su bajo precio y su alta graduación en alcohol.

Chrissie Hynde

La vocalista de The Pretenders ha dejado atrás sus problemas de adicciones y se ha mostrado crítica con el consumo de alcohol en múltiples ocasiones. La estrella habló en una ocasión con The Guardian sobre su dieta vegana, sobre los alimentos que compra y también sobre la bebida que toma cuando está con sus compañeros de banda: “Bebo té yogui antes de acostarme. Cuando estoy con mi grupo, hacemos pausas para tomar té cada 10 minutos y bebo tanto durante el día que necesito eliminar la cafeína por la noche. El té yogui es descafeinado y delicioso”.

David Bowie

El ‘duque blanco’ acudió a un concierto de The Clash en Nueva York en 1982 y fue fotografiado con Paul Simonon, bajista de la banda, mientras sostenía en una mano un botellín de cerveza. Era una de sus bebidas preferidas, como prueba un recordado vídeo de su visita a Madrid en 1987. En compañía del músico Peter Frampton, de la banda Humble Pie, buscó un lugar de la capital española para tomar una cerveza. Por otro lado, American Bartenders School asegura que el cóctel favorito de David Bowie era el martini con ginebra de la marca Bombay Sapphire.