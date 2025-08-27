El té de hojicha: la bebida japonesa que reduce el estrés y puede sustituir al matcha

Daniel Brito 27 AGO 2025 - 16:00h.

El té de hojicha no tiene cafeína y es ideal para tomar a cualquier hora de día

Las únicas dos bebidas, además del agua, que Harvard considera saludables

Hace unos años el té matcha llegó a nuestras vidas y desde entonces se ha convertido en una de las bebidas de moda con cafeterías que se dedican exclusivamente a su preparación o incluso a las tartas, creando algunas como la cheesecake de matcha. Sin embargo, parece que le empieza a salir competencia a esta bebida japonesa, precisamente por parte de otro té verde japonés: el hojicha.

El té de hojicha es un té verde japonés que se diferencia de otros porque ha sido tostado previamente a altas temperaturas, otorgándole un tono marrón, a diferencia de la mayoría de los tés que provienen del país del sol naciente, que se preparan con vapor. Este proceso de tostado le aporta un aroma a frutos secos y un gusto que, en ocasiones, recuerda al cacao e incluso es algo acaramelado.

Así es el té de hojicha

Su origen data de Kioto, allá por la década de los años 20 del siglo pasado, cuando se empezó a utilizar como método de aprovechamiento de las hojas de té verde tardías, consiguiendo a través del tostado que tuviese menos cafeína, por lo que le otorgaba un sabor mucho más suave ideal para tomar con leche o cualquier bebida vegetal.

A diferencia del matcha, el hojicha utiliza las hojas más maduras, que han sido cultivadas a la sombra, aprovechando también el tallo de la hoja. Además, al igual que el matcha cuenta con grandes niveles de cafeína, por lo que se desaconseja tomarlo a partir de ciertas horas, el hojicha sí que se puede tomar a cualquier hora, incluso por la noche.

De esta manera, el té de hojicha es ideal para quienes no pueden tomar cafeína o para quienes a última hora de la tarde buscan una bebida que no la tenga, siendo ideal para reducir los niveles de estrés y ayudar frente al insomnio. Además, entre sus beneficios está que conserva propiedades antioxidantes para nuestro organismo y la piel, siendo también de más fácil digestión.

No obstante, un estudio de 2024 publicado en Scientific Reports señaló que también ayuda en el rendimiento cognitivo más que otros tés verdes del mercado sin tostar. Los investigadores atribuyeron este beneficio a los compuestos aromáticos que libera durante el tostado.

¿Cómo prepararlo?

Lo ideal es calentar el agua y luego verterlo en una tetera. Al pasar el agua caliente, se añade una cuchara de té por cada taza que se vaya a servir, dejando que infusione bien entre 1 y 2 minutos antes de servir el té sobre la taza. ¿Te atreves a probar este té que promete hacerle competencia al matcha?