02 SEP 2025

Boticaria García habla en 'Qué le doy de comer a mi hijo' sobre los principales errores que se comenten en su alimentación y cómo corregirlo

¿Es recomendable una dieta vegana o vegetariana en niños?

La alimentación de los más pequeños de la casa en ocasiones es una auténtica odisea porque su paladar aún se está acostumbrando a probar cosas nuevas y muchas veces lo que les desagrada de primeras, luego es algo que sí que les gusta. En medio de esa vorágine de pruebas, como adultos, se cometen muchos fallos en la alimentación de los niños que la divulgadora, dietista-nutricionista y doctora en Farmacia, Marián García, más conocida como Boticaria García, nos descubre y resuelve en el primer vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’.

La autora del libro ‘El microscopio mágico. Misterio en el supermercado’ sostiene que hay un problema de raíz en el que a la mayoría de los padres les preocupa más, por ejemplo, lo que los niños ven en las tablets o televisiones, donde ejercen un mayor control, que en la nevera, aunque siempre hay que hacerlo con flexibilidad.

¿Cuáles son esos errores?

Boticaria García apunta a que uno de los mayores errores que se cometen en la alimentación infantil es la inflexibilidad en la dieta de los pequeños. “Si le prohíbes algo a tu hijo tienes que enseñarle en qué dosis puede consumirlo”, indica.

También subraya que los niños están apartados de la cocina y deberían conocer mejor el supermercado y la propia cocina para saber de dónde viene lo que comen y cómo se prepara eso que luego llega a su plato, siempre en su justa medida y teniendo en cuenta los tiempos de los que dispone cada familia.

Además, Boticaria afirma con contundencia que el menú infantil no existe. “No hay ninguna guía nutricional en ningún sitio del mundo en el que se hable de un menú especial y de que los niños tengan que tomar alimentos específicos”, expone.

En este primer vídeo de ‘Qué le doy de comer a mi hijo’ la experta ahonda en esos errores que, muchas veces inconscientemente y con las prisas del día, cometemos con los niños, pero que tienen solución. ¿Quieres saber sobre ello? En el vídeo Boticaria García da todos los detalles y los consejos para hacer que los niños coman mejor.