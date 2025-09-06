El cocinero asturiano desayuna pitaya a diario por sus cualidades "rejuvenecedoras" y saludables

Se trata de un alimento poco conocido en España con innumerables beneficios para la salud

El chef José Andrés es uno de los cocineros más conocidos y respetados en la gastronomía mundial, no solo por sus platos, también por sus acciones contra el hambre en el mundo a través de su labor social al frente de la asociación World Central Kitchen, por la que ha sido reconocido con la Medalla de Asturias, convirtiéndolo en todo un referente de una cocina moderna, innovadora y comprometida.

Lo que quizás te suene menos es la pitaya o fruta de dragón, una fruta de la que el cocinero asturiano, según ha revelado recientemente durante una intervención en su podcast llamado ‘Longer Tables’, dedicado a la cocina, se convirtió en parte de su desayuno diario desde el día que la descubrió por los estupendos beneficios que tiene para la salud.

La Pitaya es una fruta tropical, originaria de América Central. Pertenece a la familia de los cactus y su aspecto con un llamativo color rosa y una piel cuyo dibujo simula unas escamas de dragón —de ahí su nombre— la han hecho muy popular en buena parte del mundo. En cuanto a su sabor, tal y como lo explicaba José Andrés en el mismo programa «le pasa como a la limonada, es menos dulce de lo que esperas por su olor».

Beneficios sobre la salud

Un aspecto llamativo y un sabor muy agradable no son las únicas razones que han hecho triunfar a la pitahaya más allá de las fronteras de su continente e incluso convencer a todo un referente de la cocina. Además, lo ha hecho pese a su precio, ya que sigue siendo una fruta con un precio por encima de la media del resto de frutas que habitualmente podemos encontrar en cualquier frutería o supermercado. Pero es que, al igual que le pasó a José Andrés, quienes comienzan a consumirla notan las propiedades beneficiosas que la fruta del dragón aporta al organismo.

Entre los beneficios para la salud que ofrece la pitahaya destacan su poder antiiflamatorio, gracias a lapresencia de antioxidantes como fenoles, betacianinas y betalaínas, que multiplican su capacidad para absorber radicales libres —un tipo de molécula inestable que se elabora durante el metabolismo normal de las células y puede provocar enfermedades degenerativas—. Su aporte alto en fibra también le da una excelente capacidad para regular el tránsito intestinal. Además, actúa como refuerzo del sistema inmunológico al estimular la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Por otra parte, su consumo habitual reduce el nivel de azúcar en sangre, mejora el estado de huesos y articulaciones, retrasa el envejecimiento celular y es una gran aliada en las dietas para perder grasa de manera saludable.

Hasta sus semillas comestibles son beneficiosas. Estas también son ricas en fibra y contienen ácidos grasos, y aportan bajos niveles de proteína y grasa, en su mayoría del tipo monoinsaturada. Así, parece que lo más lógico es que si un amante de la buena alimentación como el chef José Andrés se la encuentra, la convierta en un alimento habitual en su casa.

¿Cómo comerla?

La fruta del dragón tiene una maduración lenta, por lo que aguanta bastante tiempo en la nevera sin echarse a perder. Puede conservar sus propiedades durante semanas, e incluso fuera de la nevera a una temperatura normal puede aguantar varios días. Si la hemos comprado verde, sabremos que la pitahaya estará en su mejor momento para consumirla cuando su piel se vuelva completamente rosa. No te preocupes si notas que las hojas están secas y deterioradas, su interior sigue perfectamente.

En cuanto a las formas en las que podemos disfrutar de la pitaya, como con todas las frutas, lo mejor es comer la fruta del dragón como fruta fresca. Lo más cómodo es cortar la fruta por la mitad y valernos de la ayuda de una cuchara para comer la pulpa. Como si fuese un yogur. Y no te preocupes por las semillas, como ya te hemos dicho, son comestibles.

La pitaya se come como un kiwi, fruta con la que tiene bastantes similitudes: se pela y se come su pulpa, o se puede cortar a la mitad y comer su interior con una cuchara.

El sabor dulce de la pitaya hace de esta fruta tropical un estupendo ingrediente para ensaladas o para una macedonia. Y como ocurre con otras frutas, también podemos disfrutarla en forma de batido o de zumo. A fin de cuentas, si es la recomendación de uno de los chefs más vanguardistas del momento, qué menos que ponerle algo de imaginación a nuestra manera de comer esta maravillosa fruta.

Aunque procede de América, actualmente se cultiva en muchos lugares, ya que no necesita exclusivamente un clima tropical. En nuestro país existen plantaciones sobre todo en Andalucía, y está de temporada entre los meses de julio y enero. El peso de cada pieza suele rondar entre 200 gramos y 400 gramos aproximadamente.