El yogur español que tomaba a diario la mujer que vivió hasta los 117 años

La mujer tenía un sistema inmune fuerte y un microbioma intestinal que parecía más joven que el de cualquier persona de su edad o similar

Dieta OMAD: ¿es tan buena como se dice para quemar grasa rebelde y aumentar la longevidad?

María Branyas ha sido en los últimos años una mujer conocida por haber sido la mujer más longeva del mundo hasta su muerte en agosto de 2024 a los 117 años. Su vida, tras haber pasado por múltiples etapas del último siglo, ha llamado la atención de muchos científicos y especialistas en busca de qué factores pudieron influir en su longevidad y ahora un estudio español ha dado con algunas posibles claves, entre las que se encuentra un yogur español que consumía a diario.

El médico Manel Esteller ha liderado una investigación desarrollada por el Instituto Josep Carreras y la Universidad de Barcelona en la que se analizan varias muestras obtenidas de María Branyas antes de su fallecimiento que se compararon con las de otras personas muy longevas.

Los factores de su longevidad

Entre algunas de las conclusiones principales está que la mujer tenía un sistema inmune fuerte y un microbioma intestinal que parecía más joven que el de cualquier persona de su edad o similar, ya que tenía altos niveles de bacterias beneficiosas para el sistema digestivo, además de que algunos de esos análisis situaban que, pese a que su edad cronológica era de 117 años, sus células tenían el funcionamiento de alguien mucho más joven.

Siempre se le atribuyó su longevidad a una buena genética y a un estilo de vida saludable, ya que a lo largo de sus más de 100 años de vida ni fumó, ni bebió alcohol y seguía una dieta mediterránea en la que incluía un yogur diario que podría haber contribuido a su larga vida.

El yogur que demandan fuera de nuestras fronteras

Se trata de una marca de yogures españoles, La Fageda, de origen catalán, que cuenta con algunas cepas de bacterias en sus productos que son especialmente valorados por sus efectos antiinflamatorios y sus beneficios en la microbiota intestinal, aunque no se ha demostrado que sea un factor indispensable en la longevidad de la mujer.

La salida a la luz de los yogures que tomaba María Branyas ha tenido un efecto inmediato en la marca, ya que tal y como su directora general, Silvia Domènech, explicó en la Cadena SER “hemos recibido varias llamadas desde Reino Unido. Algunas personas querían encontrar el producto allí, cosa que es imposible porque no vendemos fuera, y otras estaban interesadas en distribuirlo”.

Según la directiva, en su producción cuidan “mucho a nuestras vacas para tener una leche extraordinaria, que es el inicio de todo. El proceso de fermentación y el mix de fermentos están pensados para que el yogur mantenga el máximo nivel de bacterias vivas durante toda su vida útil”.