Jesús Rojas 11 NOV 2025 - 08:00h.

La chef y creadora de contenido Gloria Carrión, con más de un millón de seguidores en Instagram, se embarca ahora en una nueva aventura gastronómica junto a Lluvia Caron

Gloria y Lluvia son dos cordobesas, una de España y la otra de Argentina, que viven en Barcelona y acaban de unir sus fuerzas para crear Cor. Ambas comparten un mismo objetivo desde hace años (cada una por su lado), una encomiable misión que consiste en divulgar acerca de la cocina vegetal y que ahora se han planteado poder llevar a todo tipo de eventos –a través de cáterings– y retiros.

Como a Gloria Carrión ya la teníamos bastante localizada, tanto por su perfil en Instagram –donde elabora recetas 100% plant-based– como por su exitoso libro ‘La Biblia Vegana’, es con ella con quien nos hemos citado para conocer todos los detalles de esta nueva aventura que ofrece experiencias “dirigidas a marcas y personas con propósito”. Se refiere a todos aquellos que forman parte de un colectivo que hasta ahora no disponían de un amplio abanico de opciones a la hora de tener que celebrar este tipo de actos.

Aún estarás digiriendo la buena acogida de 'La Biblia Vegana', el libro de recetas plant-based que te hizo aún más popular en redes sociales

¡Totalmente! Todavía me emociona recibir mensajes de personas que me escriben para decirme cómo mi libro les ha abierto la puerta de la cocina vegetal. Ha sido un viaje precioso y me siento muy agradecida por la acogida, tanto de este como de los dos anteriores. Pero también soy una persona inquieta, y después de un proyecto tan grande, me apetecía dar un paso diferente, con más presencia y cercanía.

¿Cómo le explicamos tu nuevo proyecto, bautizado Cor, a esa persona que puede necesitar de vuestros servicios pero aún no lo sabe?

Cor es cocina con corazón, literalmente. Es un proyecto pensado para acompañar a marcas, equipos y para crear eventos a través de experiencias gastronómicas sostenibles, sabrosas y diferentes. Queremos que la gente se sorprenda y disfrute de una cocina vegetal que no se siente limitada, sino todo lo contrario: es rica, innovadora y llena de posibilidades.

Con esta nuevo proyecto quieres llevar la cocina vegetal y sostenible a eventos de marcas. Entendemos que no es algo exclusivamente para veganos…

Nuestra cocina es 100% vegetal. No vamos a usar ningún producto de origen animal en nuestros platos, pero eso no es ningún impedimento para nadie, ya que nos caracterizamos por sorprender con nuestras propuestas a todas las personas que las prueban, sean o no veganas.

Háblanos de la otra mitad de Cor. ¿Cómo os conocisteis, de dónde viene Lluvia y qué tenéis en común?

Mi compañera, Lluvia Caron, es cocinera profesional desde hace muchos años. Un día, y animadas por unos amigos en común, decidimos hacer un evento pop-up juntas para unir fuerzas: la de la cocina con la de la comunicación. Fue tal el éxito que decidimos repetir y, en pocos meses, terminar creando nuestra marca Cor Creative Food.

¿Qué tipo de platos forman parte del catálogo? ¿Sigues empeñada en 'veganizar' platos tradicionales o aquello ya se pasó?

¡Nunca se pasa! (Risas) Sigo disfrutando muchísimo de 'veganizar' clásicos, porque hay una magia especial en redescubrir sabores de la infancia sin renunciar a tus valores. Pero también me gusta jugar con propuestas más creativas y contemporáneas. Así que el catálogo de Cor es una mezcla, te puedes encontrar desde croquetas de toda la vida reinventadas hasta platos que podrían estar en un menú de fine dining vegetal.

Hemos visto que hacéis retiros. Teniendo en cuenta tu trabajo, ¿qué haces con el móvil durante esos días?

Los retiros son un oasis. Cocinamos, compartimos, aprendemos... Y lo hacemos en un ambiente de calma que casi obliga a dejar el móvil a un lado. No siempre es fácil para mí, porque mi trabajo está muy ligado a las redes, pero esos días me los tomo como un respiro necesario. De hecho, cuando desconecto, es cuando más me vuelvo a conectar con la creatividad. Eso sí, intentamos contar en estos casos con una persona que nos ayuda con la creación del contenido.

Tu comunidad no ha dejado de crecer desde que lanzaste el libro. ¿Te siguen escribiendo muchos no veganos que disfrutan igualmente de tus recetas?

Sí, y eso me hace muy feliz. La mayoría de los mensajes que recibo vienen de personas que no se identifican como veganas, pero que han encontrado en mis recetas una forma sencilla y rica de reducir su consumo de productos de origen animal. Mi público, en realidad, es muy diverso.

Cor significa corazón en catalán. ¿Hay mucho amor detrás de esta iniciativa? ¿Cómo os gustaría que fuese creciendo?

Corazón es lo que ambas ponemos en nuestra cocina. Las dos vivimos en Barcelona, pero yo soy de Córdoba (España) y Lluvia es de Córdoba (Argentina), así que no se nos ocurrió una palabra mejor para nombrar a nuestro proyecto. En nuestro proyecto hay mucho amor y mucha pasión y es el resultado de ponerle alma a lo que hacemos: cocinar, crear, compartir. Nos gustaría que creciera de forma orgánica, colaborando con marcas y personas que compartan nuestros valores y que quieran ofrecer algo distinto a su público. No queremos correr, queremos construir con calma, con coherencia y, sobre todo, con corazón.