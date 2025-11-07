Daniel Brito 07 NOV 2025 - 10:00h.

La cantante catalana titula 'Sauvignon Blanc' una de sus canciones de 'LUX', la variedad de uva con la que se hace su vino favorito

Rosalía visita la cafetería española de París que llevaba 371 días esperándola: "Volveremos"

Compartir







‘LUX’, el cuarto álbum de estudio de Rosalía, ya ha sido publicado y entre sus canciones hay una que lleva por título el que ella desveló hace tiempo que era su vino favorito. En un directo de Instagram la artista desveló que el Sancerre es su vino favorito. “Es el único que yo he probado que me ha gustado. Me lo enseñó Pharrell Williams, que sabe un montón de todo lo bueno y me recomendó este vino que se llama Sancerre y que está buenísimo”, dijo entonces la catalana con la copa en la mano.

“Yo beberé Sauvignon Blanc a tu lado, mi futuro será dorado, ya no tengo miedo del pasado, en el fondo se hundió”, es uno de los versos que canta Rosalía en ‘Sauvignon Blanc’, uno de los temas que compone ‘LUX’, su nuevo disco, donde menciona a la variedad de uva con la que se hace su vino favorito.

PUEDE INTERESARTE Los platos típicos de Polonia que Rosalía ha comido en el rodaje de su próximo videoclip

Cierto es que la letra no se centra en la parte gastronómica del título, pero sí que durante la canción Rosalía hace una especie de brindis con el pasado para dejarlo atrás a través de este vino, dejándolo en el fondo de su copa, una balada con la que consigue uno de los temas más delicados y personales del álbum.

Una uva que proviene de Burdeos

Precisamente el vino que es el favorito de Rosalía se elabora en la bodega francesa AOC Sancerre, que prepara sus vinos blancos con la variedad de uva Sauvignon blanc. Esta variedad es originaria de la región francesa de Burdeos, dando como resultado una uva de piel verdosa con la que se hacen vinos blancos secos y refrescantes.

PUEDE INTERESARTE El obrador artesano de Madrid donde Rosalía compró el pan antes de anunciar su nuevo disco

Este tipo de uva, además de en Francia, también se cultiva ampliamente en zonas de Italia y España, así como en Argentina, Nueva Zelanda o en algunas zonas de Estados Unidos. En España la Sauvignon blanc se encuentra en zonas como en Castilla y León, especialmente en la Denominación de Origen Rueda, siendo introducida en los años 70 por la bodega Marqués de Riscal. No obstante, también se encuentra en zonas de Cataluña, de Navarra e incluso en La Rioja.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las otras referencias gastronómicas de Rosalía

No es la primera vez que Rosalía lleva conceptos gastronómicos en los títulos de sus canciones, en 'Sauvignon Blanc' también menciona el caviar. Ya en ‘Motomami’ la compositora se atrevió con ‘Chicke teriyaki’ o ‘Bizcochito’, dos de sus canciones con más éxito en el que fue su tercer disco, publicado en 2022.