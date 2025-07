Las 9 mejores experiencias gourmet para foodies veganos y vegetarianos

Inés Gutiérrez 07 JUL 2025 - 11:00h.

Ser vegano o vegetariano no quiere decir que haya que renunciar a comer fuera o descubrir nuevas experiencias gourmet

Los 6 mejores viajes gastronómicos organizados por España

Hace un tiempo las alternativas para veganos y vegetarianos no eran demasiadas, aquellos que quisieran acompañar a sus amigos en algún restaurante tenían que conformarse con muy pocas opciones, normalmente formadas por ensaladas o parrilladas de verduras. Esto, por suerte, cada vez es menos habitual, porque los espacios en los que se tienen en cuenta las opciones no carnívoras son más comunes, lo que hace que todos los comensales puedan disfrutar de sus elecciones y no tener que resignarse a escoger la única disponible.

Cada cual tiene sus motivos para escoger un tipo de dieta u otro completamente diferente, pero independientemente de ello, todo el mundo debería poder tener a su disposición platos que merezca la pena probar y, sobre todo, disfrutar. Cocinar en casa parece la opción más sencilla para que esto suceda, aprender a preparar esas recetas que hacen que nos sentemos a la mesa con una sonrisa y ganas de tomar una segunda ración.

Sin embargo, por mucho que se disfrute el tiempo en la cocina, no siempre apetece pasarse un buen rato pensando, comprando, picando, mezclando y moviendo la comida para que quede a nuestro gusto, hay veces que lo que se busca es sentarse tranquilamente y que sea otro el que se encargue de hacer todo este proceso, que tiene muchos más pasos intermedios de lo que se ve a simple vista y puede resultar por ello mucho más agotador.

No solo cocinar, también planificar requiere esfuerzo, lo que no está reñido con seguir amando la comida, la experiencia de probar nuevas mezclas, nuevos sabores que hagan que nuestra visión de la gastronomía cambie por completo, que cada vez nos resulte más complicado seleccionar nuestro plato preferido, porque todos lo son o porque tenemos la esperanza de que sea ese que vamos a probar. Por eso muchas personas se dejan seducir por las experiencias gourmet especialmente pensadas para aquellos foodies que tienen muy claro que para ellos los animales no son comida.

Experiencias gourmet para foodies veganos y vegetarianos

No siempre resulta sencillo poder disfrutar de una experiencia vegana o vegetariana teniendo la tranquilidad de que se está respetando nuestros deseos, por eso acudir a lugares especializados puede darnos esa confianza extra. Eso puede ayudarnos a disfrutar de diferentes experiencias gourmet, que son ideales para foodies.

Una cata es una de las experiencias más divertidas para los amantes de las bebidas, probar diferentes cervezas o aprender las características de distintos vinos es sinónimo de pasar una buena tarde bien acompañado. Cada vez son más las bodegas que apuestan por bebidas veganas, aquellas en cuya elaboración no se emplean productos de origen animal. Se puede acudir a algún local especializado, pero también organizar una divertida cata en casa con varias opciones y un picoteo de nuestra elección. Bodegas Emilio Moro, Marqués de Cáceres o Protos tienen vinos veganos.

En general se puede considerar que son muchos los cócteles que, por la propia esencia de la bebida y sus ingredientes, son veganos, sin embargo, asegurarnos de ello es más sencillo si sabemos dónde acudir. En locales especializados nos aseguramos de que usen bebidas vegetales para sustituir a la leche en cócteles cremosos, que hagan su propio sirope, evitando así los comerciales, o que empleen licores y amargos que sean veganos, es decir, que no contienen productos animales en su elaboración. Freedom Cakes Café (Madrid) es uno de estos lugares, Gallo Santo, en Barcelona, también los tiene (así como su brunch mexicano, también 100% vegano).

Sentarse a comer y poder pedir cualquiera de los platos que aparecen en la carta sabiendo que son lo que esperamos y que no traerán algún ingrediente que no cumpla con lo que se espera de un plato vegetariano o vegano es toda una alegría. Por eso acudir a restaurantes que específicamente lo son puede ser la mejor opción para disfrutar de la buena mesa.

En Barcelona, los amantes de la comida asiática pueden darle una oportunidad a la opción fusión que plantea Desoriente, aunque también pueden apostar por Veganashi, con comida japonesa 100% vegetal. Quienes prefieran quedarse en la capital pueden acudir a Viva Chapata donde ofrecen una versión de las recetas tradicionales o a Vegicano, comida mexicana al estilo vegetariano.

En Bilbao son famosos por apostar por la buena comida, algo que también cumplen en La Camelia Vegan Bar, que ofrece comida vegana y un menú saludable. Si en Sevilla te apetecen unas tapas, prueba en Vegan Rock o en Veganitessen, que comenzó como una pastelería vegana.

Espacios pensados para poder relajarse y disfrutar de las mejores opciones veganas y vegetarianas, recetas tradicionales o completamente originales, bañadas con las bebidas más ricas y todas ellas libres de productos animales, algo perfecto para calmar las conciencias de aquellos que con sus decisiones quieren cambiar el mundo o por lo menos poner su granito de arena en el camino.