Por qué hay que añadir un chorro de vinagre en la sartén al freír la pechuga de pollo

Daniel Brito 15 NOV 2025 - 10:00h.

Si empiezas a añadir un chorro de vinagre de manzana a los filetes de pollo cuando los haces a la plancha te van a salir mucho más tiernos

El pollo es uno de los alimentos más demandados en los supermercados. Su precio más barato que el de otras carnes, así como su facilidad para prepararlo y combinarlo con otros ingredientes, hacen que un filete de pollo sea de lo más socorrido en cualquier comida o cena. Ahora bien, también puede ser algo aburrido e incluso pesado porque no siempre un filete a la plancha queda tan jugoso como esperamos, y más que tierno acabamos comiendo un pollo seco.

Esto pasa sobre todo cuando nos pasamos en la cocción, algo que no es malo, ya que es necesario que nunca quede crudo ante los peligros que puede suponer para la salud. Esto se debe a que el pollo crudo o poco hecho puede causar una intoxicación alimentaria debido a bacterias como Salmonella, Campylobacter y Clostridium perfringens, pudiendo causar desde diarrea, vómitos y fiebre hasta dolor abdominal.

Cada cual tiene sus trucos para sacar el máximo partido a los filetes de pollo, ya sea en el cocinado para que queden tiernos, o al sazonarlo con algunas especias para ganar sabor. Sin embargo, algo que no todo el mundo conoce para que el resultado sea una textura agradable es que el vinagre puede ser tu mejor aliado.

Los motivos para empezar a añadir vinagre a la sartén

En efecto, añadir un poco de vinagre de manzana en la sartén al cocinar la pechuga de pollo hace que el resultado final sea un filete mucho más jugoso y tierno, aunque no es lo único, ya que también permite que tenga un más sabor más equilibrado y que se aprovechen mejor los beneficios del vinagre.

Entre los beneficios que ofrece añadir un chorro de vinagre en la sartén para hacer a la plancha tus filetes de pollo está que facilita la digestión o que ayuda en el control de los niveles de glucosa en sangre tras comer, aunque hay que subrayar que esto ocurre con el vinagre de manzana, ya que el de Módena no tiene este efecto.

También existen otros beneficios que se pueden obtener al echar un chorro de vinagre en la sartén, como que permite mejorar la absorción de determinados nutrientes y aportar una serie de antioxidantes y sus propiedades antimicrobianas y actuando como conservante natural. Eso último ayuda a mantener la carne en condiciones adecuadas de manera que se reduce la presencia de microbios, aunque siempre hay que seguir unas buenas prácticas de higiene y de cocinado.