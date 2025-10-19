La regla 3-3-2-2: el truco para cocinar el filete de carne más jugoso

Daniel Brito 19 OCT 2025 - 10:00h.

Se trata de un método sencillo que permite hacer un filete de carne perfecto, jugoso y lleno de sabor

El chef Fernando Canales, sobre el principal error que cometemos al cocinar la carne: "Es delictivo"

Compartir







Hay platos que, gracias a su sencillez, hacemos muy repetidamente porque nos llevan poco tiempo, son fáciles y están ricos. Sin embargo, no siempre quedan igual, y eso pasa porque siempre hay una parte de complejidad en cualquier preparación, hasta en hacer a la plancha un filete de carne, como puede ser de ternera o de cerdo. Si es de buena calidad basta con un poco de sal y pimienta y a la sartén. Ahora bien, conseguir la textura y jugosidad idónea requiere de cierta técnica.

Cuando nos hacemos con una buena carne es muy fácil estropearla con un cocinado que no sea el idóneo, perdiendo las propiedades y su calidad. Cada cuál tiene su técnica para hacer el filete de la mejor manera, pero lo cierto es que existe un truco, conocido como el método o la regla 3-3-2-2 que incluso siguen muchos cocineros para hacer bien un filete de carne.

PUEDE INTERESARTE El restaurante Bib Gourmand de un pueblo de Albacete que recomienda la Guía Michelin en octubre

Así es la regla 3-3-2-2

Esta técnica se puede emplear fácilmente en casa para hacer un filete. Ahora bien ¿cómo funciona la regla 3-3-2-2? El método no tiene una gran complejidad y solo se necesita una buena sartén de hierro fundido y unas dos cucharadas de aceite de oliva que se calientan a fuego medio, intentando que alcance los 170 grados de temperatura.

Cuando la sartén está a la temperatura que deseamos, es el turno de colocar nuestro filete previamente salpimentado al gusto. El primer paso es dejarlo cocinar durante tres minutos sin moverlo para que la carne cree esa costra dorada tras producirse la reacción de Maillard que hace que, con el calor, surjan los colores dorados, los aromas y los sabores característicos de la carne.

Una vez transcurridos los tres minutos, se le da la vuelta al filete de carne y se vuelve a dejar cocinar otros tres minutos sin moverlo para permitir que el calor se distribuya uniformemente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tras dejarlos cocinar por ambos lados durante tres minutos en cada uno, el siguiente paso es volver a darle la vuelta y cocinar dos minutos adicionales por cada lado, consiguiendo un sellado extra de la carne y que esta quede más crujiente, permitiendo también que su interior quede bien cocinado.

Después de terminar el proceso de la regla 3-3-2-2 hay que retirar la sartén del fuego o directamente sacar la carne y dejar que repose durante cinco minutos, un proceso que permite que los jugos se distribuyan en su interior, dando como resultado un filete más jugoso que conserva todo su sabor.

El truco de Fernando Canales

Si quieres que tu carne quede aún más perfecta nunca la cocines directamente de la nevera, ya que el frío no es buen amigo para su cocinado. El chef Fernando Canales explicó en un vídeo a través de sus redes sociales que lo ideal es hacerlo a temperatura ambiente, ya que permite que la carne se cocine de forma uniforme y mantiene más su jugosidad y su sabor, pues si se cocina fría el contraste con el calor le hace soltar más jugos durante el cocinado.