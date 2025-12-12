Iván Fuente 12 DIC 2025 - 09:00h.

La fusión entre la cocina y la moda es tendencia: repasamos los últimos hitos, la mayoría dulces

Churros, café pijo o tartas: las marcas de ropa se lanzan a crear cafeterías donde desayunar de lujo

La moda siempre ha salido jugar con los conceptos. Incluso los que, a priori, parecen antitéticos. Estas Navidades, sin ir más lejos, podremos probar polvorones, turrón y pastas-teja de Loewe, degustar croissants de Zara o pasear con un bolso con forma de olla (incluso con espaguetis) creado por la firma Moschino. La moda tiene el rabillo del ojo puesto en la gastronomía, en lo que ya es una tendencia a nivel global. Repasamos algunos casos recientes.

Un croissant de Zara

Seguramente no estaba en la idea de Amancio Ortega montar una cafetería, pero las nuevas vías de negocio son inescrutables. Algo así pensaron los responsables de Inditex que han lanzado Zacaffé, una cafetería dentro de una tienda de Zara Man en Madrid. Una propuesta con la que buscan fusionar la conocida oferta de ropa del gigante textil con el café de especialidad y la repostería artesanal. Para dar empaque a la propuesta los encargados del asunto decidieron contar con Waco Coffee, unos tostadores de café de especialidad gallegos.

Los bolsos de Moschino con forma de olla o de Cake Box

A Adrián Appiolaza, el director creativo de Moschino le gustan las propuestas que no pasan desapercibidas. Basta echar un vistazo a alguna de sus creaciones para llegar a dicha conclusión. Ahora, el diseñador argentino parece haber encontrado sus musas en la cocina.

La firma Moschino actualmente comercializa bolsos con forma de Cake Box, otros con forma de brik de leche, otros de petaca de vino… incluso de espaguetis. Creaciones que desde luego no están al alcance de todos a la vista de sus precios, pero que tiene su continuidad en el bolso olla que ha lanzado recientemente. Definitivamente, la cocina es una fuente inagotable de inspiración.

Los polvorones de Loewe

La firma de perfume Loewe ha encontrado en La Duquesita, una pastelería madrileña, su pareja de baile para estas Navidades. Ambas compañías se han unido para crear una colección de productos gastronómicos que tienen muy buena pinta: galletas de almendra tipo teja, polvorones y un turrón cubierto de chocolate.

La histórica pastelería madrileña fundada en 1914 es, para muchos, la mejor de la capital española, un aval que ya da idea del nivel de sofisticación y calidad que tiene la colaboración con Loewe. Más aún si se tiene en cuenta que han sido diseñados por Oriol Balaguer, el maestro pastelero que está detrás de La Duquesita.

Así las cosas los polvorones recogen la tradición de este dulce de almendra, pero añadiendo unos finos toques a vainilla. También con almendra se ha elaborado el turrón de praliné, que está recubierto con chocolate, mientras que las galletas artesanales recuerdan el sabor original de este producto con forma de teja.