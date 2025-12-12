La soltera Cristina y Almudena, novia de Darío, han coincidido en 'El debate de las tentaciones'

‘El debate de las tentaciones’ ha reunido en esta última entrega a dos de las grandes protagonistas de la semana: Almudena y Cristina. La novia de Darío y la tentadora de este se han visto las caras en el programa de Sandra Barneda y se han podido aclarar muchas incógnitas que han surgido en ‘La isla de las tentaciones 9’.

Cristina ha intervenido en directo en el programa que se emite en Mediaset Infinity y, mirando a la cara a Almudena, ha respondido a todas las preguntas de los colaboradores. Entre otras cosas, ha aclarado qué fue lo que ocurrió detrás del famoso cojín del que se lleva varios días hablando.

Cristina aclara qué ocurrió con Darío en ‘La isla de las tentaciones 9’

Hay que recordar que, hace unos días, Cristina se desahogó con Érika en una conversación que tuvo lugar durante una fiesta y que le confesó que, tras un cojín, el novio de Almudena y ella se dejaron llevar y que hasta hubo tocamientos.

Sin embargo, días después, la tentadora ha incurrido en varias contradicciones durante su discurso y algunos colaboradores la han tachado de “mentirosa” y “mala”: “Soy libre de decir lo que yo quiera”, decía ella, ante unos tertulianos atónitos.

Mientras Almudena Porras la miraba atentamente, la soltera de ‘La isla de las tentaciones 9’ se ha sincerado sobre qué ocurrió realmente con Darío, ha explicado si hubo o no hubo beso y ha aclarado que sí hubo tocamientos.

Si quieres ver la explicación completa de la tentadora y la reacción que ha tenido Almudena al escuchar las palabras de la mujer con la que se está dejando llevar su todavía novio en el paraíso de Sandra Barneda, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.