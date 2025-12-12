Marta Peñate ha dado un discurso sobre el amor para toda la vida y Almudena se ha roto

Marta Peñate ha lanzado un emotivo discurso en ‘El debate de las tentaciones’ que ha emocionado a los colaboradores y a Almudena Porras, novia de Darío y actual participante de ‘La isla de las tentaciones’, que no ha podido contener las lágrimas ante las declaraciones de la mujer de Tony Spina.

Durante el programa, Sandra Barneda le ha hecho una pregunta muy directa a Marta Peñate y esta ha respondido con mucha sinceridad: “¿Tú crees en las relaciones duraderas?”, ha dicho la presentadora, mirando fijamente a la que en su día estuvo más de una década con Lester Duque.

Marta Peñate emociona a Almudena de ‘La isla de las tentaciones 9’

Tras la pregunta de la presentadora, Marta Peñate ha respondido con rotundidad: “Yo creo en las relaciones duraderas y en el amor para toda la vida, el de los abuelos de antes”, ha dicho, antes de dar un discurso de lo más emotivo que ha hecho llorar a Almudena.

Las palabras de la ex gran hermana le han llegado muy hondo a la que ahora está viviendo la experiencia en ‘La isla de las tentaciones 9’ y han provocado que esta termine completamente rota por el cúmulo de sentimientos que está experimentando.

Sandra Barneda hace un alegato sobre el amor

Pero Marta Peñate no es la única que ha hablado sobre el amor para toda la vida. La presentadora de ‘El debate de las tentaciones’ también ha removido los sentimientos de todos los colaboradores del programa cuando ha hecho su particular alegato.

Con unas palabras llenas de verdad, la Sandra Barneda ha querido reivindicar el amor a uno mismo para toda la vida: “Si no aprendes a quererte a ti, no vas a encontrar a nadie porque no vas a saber querer”, ha sido una de las muchas frases que ha dicho durante un discurso de lo más inspirador.