Ana Rosa, indignada tras la entrada de la UCO en Correos y dos ministerios: "Esto es incompatible con la democracia"

Ana Rosa Quintana, sobre los nuevos registros de la UCO, en 'El programa de Ana Rosa'.. telecinco.es
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo nuevos registros en Correos, en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio para la Transición Ecológica, en busca de documentación relacionada con la presunta trama vinculada a Leire Díez. Los investigadores tratan de recopilar información sobre licitaciones públicas. Hasta el momento, se han producido tres detenciones: Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, además de una decena de personas investigadas.

La UCO sostiene que la trama de fraude en el sector de los hidrocarburos, que investiga la Audiencia Nacional y en la que está imputado Víctor de Aldama, habría destinado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro José Luis Ábalos y en su exasesor Koldo García.

A este escenario se suman nuevas denuncias de acoso sexual que afectan a cargos vinculados al Partido Socialista. A las acusaciones contra Paco Salazar se añaden ahora las que señalan a Antonio Navarro, líder del PSOE en Torremolinos. Además, varias mujeres relacionadas con el partido aseguran haber sido acosadas por el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, el socialista José Tomé.

Ana Rosa: "Otro de los problemas gravísimos que tiene el PSOE es el Me Too, la cantidad de mujeres que están denunciando y que han sufrido acoso sexual por personas muy importantes del partido"

Ana Rosa Quintana se ha mostrado indignada ante los registros de la UCO: "Esto es incompatible con un país democrático. Por cierto, otro de los problemas gravísimos que tiene el PSOE es el Me Too, la cantidad de mujeres que están denunciando y que han sufrido acoso sexual por personas muy importantes del partido. Hoy Rebeca Torró, la secretaria general del PSOE, va a hablar; llevaba sin pronunciarse desde que la nombraron".

