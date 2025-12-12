La Guardia Civil registra Correos, Hacienda y Transición Ecológica por la trama vinculada a Leire Díez, con tres detenidos y una decena de investigados

La UCO dice que la trama de hidrocarburos gastó un millón de euros para influir en Ábalos, Koldo y De Aldama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo nuevos registros en Correos, en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio para la Transición Ecológica, en busca de documentación relacionada con la presunta trama vinculada a Leire Díez. Los investigadores tratan de recopilar información sobre licitaciones públicas. Hasta el momento, se han producido tres detenciones: Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, además de una decena de personas investigadas.

La UCO sostiene que la trama de fraude en el sector de los hidrocarburos, que investiga la Audiencia Nacional y en la que está imputado Víctor de Aldama, habría destinado un millón de euros para influir en el empresario, en el exministro José Luis Ábalos y en su exasesor Koldo García.

A este escenario se suman nuevas denuncias de acoso sexual que afectan a cargos vinculados al Partido Socialista. A las acusaciones contra Paco Salazar se añaden ahora las que señalan a Antonio Navarro, líder del PSOE en Torremolinos. Además, varias mujeres relacionadas con el partido aseguran haber sido acosadas por el presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, el socialista José Tomé.

Ana Rosa: "Otro de los problemas gravísimos que tiene el PSOE es el Me Too, la cantidad de mujeres que están denunciando y que han sufrido acoso sexual por personas muy importantes del partido"

Ana Rosa Quintana se ha mostrado indignada ante los registros de la UCO: "Esto es incompatible con un país democrático. Por cierto, otro de los problemas gravísimos que tiene el PSOE es el Me Too, la cantidad de mujeres que están denunciando y que han sufrido acoso sexual por personas muy importantes del partido. Hoy Rebeca Torró, la secretaria general del PSOE, va a hablar; llevaba sin pronunciarse desde que la nombraron".