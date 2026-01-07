Iván Fuente 07 ENE 2026 - 11:22h.

Muchas frutas tienen propiedades beneficiosas para el cuidado de la piel

Por qué es importante pelar siempre la fruta: un experto lo explica

El cuidado de la piel es algo a lo que no todo el mundo presta atención, pero a lo que deberíamos de dedicar más tiempo. Al final es la primera protección del cuerpo con el exterior, por lo que su cuidado y mantenimiento es clave. Por ello es tan importante el colágeno, una proteína esencial para dar estructura, firmeza y elasticidad a la piel, pero que también es necesaria para los huesos, tendones, ligamentos O el pelo.

El caso es que el colágeno está presente de manera natural en muchos alimentos, entre ellos, la fruta. Precisamente, el doctor Xavier Batalla, especialista en medicina estética, ha publicado en su perfil en Instagram un vídeo donde evalúa las diferentes frutas en función de la cantidad que tienen de esta proteína, tan necesaria para el cuidado de la piel.

Del plátano a las fresas

El doctor Xavier Batalla, que cuenta con más de 580.000 seguidores en su perfil en Instagram, es especialista en medicina regenerativa y armonización facial, según dice en la bio de esta red social. Con esa carta de presentación el experto ordena de mejor a peor una serie de frutas en función de lo que mejoran el colágeno.

La peor de todas ellas en este aspecto es el plátano. El doctor Batalla dice que esta fruta tiene “mucho azúcar” y un “bajo impacto” en el colágeno. Algo mejor sitúa al mango, del que dice que es “dulce y rico, pero no destaca en vitamina C”.

Un poco por encima sitúa a las peras. El experto cuenta de ellas que son “refrescantes y llevan fibra, pero nada especial para el colágeno”. Seguidamente coloca a las manzanas a las que califica como “muy clásicas”. El doctor comenta que son suaves y de efecto limitado.

A las uvas les da un cuatro. Aunque reconoce que “llevan resveratrol, que es muy bueno”, dice que tienen mucho azúcar. Con un cinco está la sandía. “Es hidratante y lleva licopeno, pero es baja en vitamina C”, explica. De la papaya, a la que coloca en el sexto escalón, comenta que lleva vitamina C, carotenoides y “mejora la luminosidad”.

Entre las cuatro mejores frutas para el cuidado y el mantenimiento de la piel por su aportes para potenciar el colágeno está la naranja, que el doctor Batalla califica con un siete. “Es fácil de tomar y rica en vitamina C”, cuenta.

Un puesto por encima está el kiwi, por ser una fruta con mucha vitamina C. “Es un gran apoyo para el colágeno", sentencia. Con un nueve, muy cerca de ser la mejor fruta en este aspecto, el influencer coloca a los aguacates ya que tienen vitamina C y grasas buenas. “Además protege las fibras del colágeno”, añade.

Por último, en la cima de este ranking aparece la fruta que para el experto es la mejor para el cuidado del colágeno: las fresas. “Vitamina C top, antioxidantes y pocas calorías”, resume.