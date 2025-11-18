Por qué es importante pelar siempre la fruta: un experto lo explica

Daniel Brito 18 NOV 2025 - 13:38h.

El experto Nicolás Olea da las claves por las que es importante pelar la fruta y recomienda cuáles es mejor comprar

Por qué es mejor el agua de grifo que la embotellada: un experto lo explica

Compartir







Comer fruta a diario es una de las principales recomendaciones alimentarias para llevar una vida sana. Se trata de alimentos saludables que nos aportan una gran cantidad de nutrientes, como diferentes tipos de vitaminas, una infinita lista de minerales, o una gran cantidad de fibra, entre otros. Cada una de ellas tiene sus propias propiedades, por es importante variar en la medida de lo posible. Sin embargo, muchas veces tenemos la duda de si comerlas con la piel o pelarlas. En algunos casos, como con un plátano, está claro, pero ¿qué pasa con una manzana o una pera?

Sobre esto habla el catedrático de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Granada, médico en el Hospital Clínico San Cecilio y Doctor en Medicina y Cirugía Nicolás Olea en su libro ’80 recomendaciones para evitar los tóxicos’ (RBA Libros), donde insiste en que hay que evitar los pesticidas, y muchos de ellos provienen de las frutas.

El problema de los pesticidas

“Los informes oficiales de la Unión Europea (EFSA) y de España (AESAN) confirman que el 60% de los alimentos que consumimos están libres de pesticidas, un 38% tiene uno o más residuos químicos, y menos del 2% de los alimentos tiene algún residuo por encima del límite legal”, nos explica el catedrático.

Entonces, ¿existe algún peligro? “A pesar de la aparente inocuidad, esto significa que la exposición a pesticidas es muy probable si se consumen alimentos de producción convencional. De hecho, así lo demuestran los estudios de biomonitorización que miden los residuos en la orina de niños y jóvenes en España”, recalca Nicolás Olea.

Por qué pelar la fruta

Y una forma clara para reducir la cantidad de pesticidas que ingerimos es pelar fruta, algo clave porque “sirve para disminuir la carga de pesticidas y otros compuestos químicos que se han añadido para mejorar su aspecto (ceras) o evitar que se pudran en el frutero (fungicidas)”.

No obstante, hay veces que no tenemos un cuchillo a mano para quitarle la piel e incluso algunas de ellas, como una mandarina o un plátano los podemos pelar fácilmente con la mano. El problema es que ese gesto muchas veces no basta para retirar los pesticidas y el riesgo de consumirlos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Lavar y pelar la fruta no es suficiente. Muchos pesticidas son sistémicos, es decir, se han incorporado al vegetal por la raíz junto con el agua de riego. En esos casos, pelar o lavar no es eficaz. La mejor opción es consumir de producción ecológica porque contiene muchos menos residuos”, recomienda el experto ante la duda.