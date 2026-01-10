Iván Fuente 10 ENE 2026 - 07:00h.

El desayuno es una de las comidas que más descuidamos, muchas veces por falta de tiempo

Suplementos de proteína: ¿una moda o una tendencia saludable?

Compartir







Todos, o casi todos, hemos oído eso de que el desayuno es la comida más importante del día, pero lo cierto es que en la cultura gastronómica española no se le presta demasiada atención en comparación con la comida o la cena. Las prisas del día a día tampoco ayudan y no son pocos los que comienzan el día en ayunas o con un solitario café.

Por el contrario, cada vez son más las personas que dedican mucha atención al desayuno y lo contemplan como una parte importante de su dieta, ya sea simplemente para comer bien y sano o como parte de una rutina para perder peso. Dentro de estos últimos está el influencer y entrenador personal Alberto Sánchez. (@alberto.entrenador) que recientemente ha repasado cuáles son los mejores y los peores desayunos para bajar peso.

PUEDE INTERESARTE Cómo desayunar saludable sin renunciar al pan

Con más de 230.000 seguidores en su perfil de Instagram, este graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, presume en su sitio web de estar especializado en ayudar a mujeres mayores de 38 años a perder grasa. De hecho asegura tener un método para bajar 10 kilogramos en 90 días.

Los desayunos que no te ayudarán a perder peso

Sea como fuere, el influencer repasa en un reels hasta siete tipos de desayuno que podemos tomar habitualmente. En función de su idoneidad, o no, para perder peso los califica de 0 a 10. El primer desayuno que evalúa son unas tostadas de aguacate, a las que otorga un 3/10 a pesar de ser muy saludables. Considera que si se quiere perder peso no es la mejor opción.

PUEDE INTERESARTE Los efectos negativos de no desayunar

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Dos opciones aún peores, según cuenta Alberto Sánchez, son desayunar solo un café o un vaso de leche con galletas. En ambos casos les otorga un 2/10. En el caso del café asegura que “no ayuda a perder peso”, ya que te obligará a comer a media mañana dado que tendrás hambre, mientras que la segunda opción dice que es “muy calórica y pasadas unas horas tendrás hambre otra vez”.

Respecto al pan integral con dos lonchas de jamón de pavo, dice que dice que le “faltan proteínas”. Le da un 5/10 un punto más que a desayunar un bol de yogur con granola y plátano, ya que “a pesar de ser saludable”, la granola le suma demasiadas calorías, por lo que no ayuda a perder peso

El mejor desayuno para perder peso

Entre los desayunos que comenta en el citado reels, Alberto Sánchez identifica dos opciones como buenas, siendo una de ellas casi perfecta. En primer lugar habla de la tortilla de jamón serrano acompañada de una manzana, de la que dice que es una buena opción (7/10)dado que tiene una gran cantidad de proteínas. Eso sí, asegura que “le falta una fuente de hidratos”.

Por último, el mejor desayuno para perder peso para este entrenador personal y experto en la materia es una rebanada de pan con jamón serrano y huevo cocido. Con un 9/10, el influencer asegura que sin duda es la mejor opción para el influencer toda vez que considera que es “muy equilibrada y rico en proteínas”.