Suplementos de proteína: ¿una moda o una tendencia saludable?

Si entramos en cualquier gimnasio de los muchos que hay en nuestra geografía no será difícil encontrar a alguien consumiendo algún suplemento de proteínas. En los últimos años estos productos se han puesto muy de moda, asociados sobre todo a otra tendencia que también está en auge desde hace un tiempo: los ejercicios de fuerza y de musculación. Tanto es así, que muchas personas piensan que son imprescindibles para ganar músculo, aumentar el rendimiento deportivo o incluso para adelgazar. Pero, como veremos a continuación, conviene hacer algunos matices.

¿Qué son los suplementos de proteína?

Como su nombre indica, los suplementos de proteínas son productos ricos en este nutriente, que se consumen con el fin de conseguir un aporte extra en la dieta.

Los más comunes se consumen en forma de batidos elaborados a partir de proteína en polvo. Para ello se suele emplear proteína obtenida a partir del suero de leche conocida generalmente por su nombre en inglés (whey protein), aunque también se utilizan otras proteínas, como la caseína (la principal proteína de la leche), la proteína de soja o la de guisante, entre otras.

Podemos encontrar además suplementos que se comercializan en otros formatos, como barritas energéticas, elaboradas, por ejemplo, a partir de cereales, legumbres o frutos secos; galletas o incluso gominolas.

¿Por qué los toma tanta gente?

Como mencionamos anteriormente, los suplementos de proteínas se han hecho tan populares en los últimos años debido, entre otras cosas, al auge de los ejercicios de fuerza y de musculación. Muchas personas están convencidas de que consumir estos productos va a provocar un aumento de la masa muscular de forma casi automática.

También se consumen para tratar de aumentar el rendimiento deportivo, para intentar bajar de peso sin perder músculo o para aportar proteínas a la dieta de forma cómoda y rápida, sin tener que cocinar.

¿Realmente son necesarios?

Podríamos decir que en la mayoría de los casos estos suplementos de proteína no son necesarios. Una persona con una actividad física normal o incluso un poco más intensa de lo normal, no necesita suplementos, ya que la proteína que se obtiene en una dieta normal suele ser suficiente para cubrir los requerimientos de nuestro organismo. Recordemos que hay muchos alimentos que aportan cantidades importantes de este nutriente: carne, pescado, legumbres, frutos secos, huevos, lácteos, cereales, etc.

Además, el hecho de tomar suplementos de proteínas no hace que nuestra masa muscular aumente de forma automática. Para eso hay que ejercitarla realizando actividades específicas para ello. Es decir, si no se realizan ejercicios de musculación de forma suficiente, el exceso de proteína no se traduce en más masa muscular

Por otra parte, sí hay excepciones donde los suplementos de proteínas pueden ser una buena herramienta. Hablamos, por ejemplo, de personas que realizan actividad física intensa, con ejercicios de fuerza o de resistencia. También pueden ser adecuados en otras situaciones particulares, como las personas mayores que tienen problemas de absorción de nutrientes o de pérdida de masa muscular, o las personas que siguen dietas muy restrictivas.

En estos casos los suplementos permiten aportar una cantidad de proteínas considerable y de forma fácil de preparar y de consumir.

¿Su consumo es saludable?

En muchos casos los suplementos de proteína tienen un perfil de nutrientes interesante: contienen básicamente proteínas de alto valor nutricional, como la de leche o la de soja. Pero hay que tener en cuenta que también hay otros suplementos que contienen proteínas de menor calidad nutricional, al no aportar todos los aminoácidos esenciales en las proporciones adecuadas, como las formulaciones compuestas exclusivamente a base de proteína de guisante.

Además, hay suplementos que incluyen ingredientes de escaso o nulo interés nutricional, como azúcares añadidos, harinas refinadas o grasas baja calidad nutricional. Por eso es importante leer las etiquetas y elegir suplementos que contengan ingredientes adecuados. En ese caso sí serían una buena herramienta para las situaciones particulares que comentamos anteriormente.

Si los consumimos en exceso o sin necesidad, ese aporte extra no aportará beneficios adicionales y podría afectar negativamente a la salud en personas con enfermedades renales o con riesgo de desarrollarlas.

¿Necesito tomar suplementos de proteína?

Como resumen podemos decir que los suplementos de proteína constituyen una buena herramienta para lograr un aporte extra de este nutriente. Pero solo son adecuados en situaciones específicas, como en personas que realizan un ejercicio de musculación muy intenso o con necesidades nutricionales particulares. Además, conviene consultar su composición para asegurarnos de que es interesante desde el punto de vista nutricional.

En caso de duda, siempre es recomendable consultar a un profesional sanitario, como un dietista nutricionista, que es quien está especializado en este ámbito.