Joan Roca: "En Girona es donde mejor se come en España, hay 20 estrellas Michelin"

El mayor de los hermanos Roca, al frente de El Celler de Can Roca, nos cuenta todos sus secretos gastronómicos y da "datos objetivos" de por qué en Girona es donde mejor se come

Si hablamos de uno de los máximos exponentes de la cocina actual en España no podemos dejar pasar al clan Roca, especialmente a Joan Roca, el capitán de la cocina de El Celler de Can Roca (Carrer de Can Sunyer 48, Girona), el triestrellado Michelin que está entre los mejores restaurantes del mundo gracias al trabajo de los hermanos Roca. La pasión por la cocina y todo lo gourmet siempre ha estado en ellos, y así lo comprobamos con Joan Roca en la última edición de Madrid Fusión 2026.

El afamado cocinero se enfrentó tras acabar su ponencia en la feria gastronómica a nuestro ‘Gastro Test’, donde una vez más dejó claro cuál es su cantante favorito, que no es otro que Bruce Springsteen, al que le encantaría no solo invitar a cenar, también sentarse con él a la mesa, probablemente para mantener una larga charla sobre sus canciones, que más de una inspiración le habrán dado entre fogones.

El hermano mayor de Josep y Jordi Roca también desvela que, si hay un producto sin el que no puede vivir, es el aceite de oliva, esencial para cualquier plato que vaya a cocinar, además de que sobre sus indispensables en su nevera y despensa no opta por grandes ingredientes, sino que se queda “con los aguacates, yogures y legumbres cocidas”, además de chocolate, un producto que admite que le encanta.

Para conocer más profundamente a Joan Roca, puedes ver su ‘Gastro Test’ al completo, donde no le tiembla el pulso al decir a quién dejaría sin postre, algunos de los platos que le transportan directamente a su infancia, cómo le gusta la tortilla, el mejor lugar para comer de toda España (del que da datos “objetivos”), o su pasión por el picante.

