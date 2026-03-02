Daniel Brito 02 MAR 2026 - 08:30h.

El pastelero nos da los tips que hay que tener en cuenta para reconocer a simple vista y tras el primer bocado un buen cruasán

Un buen cruasán lo tiene todo. Si te lo comes para desayunar, su crujiente de fuera, la esponjosidad interior y ese sabor suave, pero envolvente, consigue levantarte el día completo, por muy nublado que pueda estar. Ahora bien, hay más de un cruasán que, pese a tener un aspecto impecable, a la hora de comerlo te das cuenta de que, efectivamente, no es oro todo lo que reluce y al morderlo el sabor y la textura no se asemejan a uno bueno de verdad. Pero la clave pasa por una gran pregunta: ¿qué parámetros diferencian a un buen cruasán de uno malo?

Conocer qué hace bueno o malo a un cruasán puede no ser objetivo, ya que todo dependerá de los gustos de cada persona. Por eso mismo, la respuesta nos la da Oriol Balaguer en el vídeo. El prestigioso pastelero nos cuenta, por una parte, cuáles son las características que todo buen cruasán que se precie debe tener de base, además de aquellas que convierten a un cruasán en uno verdaderamente malo.

El pastelero, especializado en chocolate, trabajó en elBulli junto a Ferran Adrià y a lo largo de las últimas décadas se formado en repostería, siendo reconocido como el mejor pastelero y repostero de España, que actualmente, entre otros de sus proyectos, es quien está a cargo de la famosa La Duquesita, en Madrid.

Por ello, nadie mejor que él para contar todo lo que debe llevar un gran cruasán para envolver nuestro paladar, donde el sabor es la clave, aunque también explica que el propio aspecto de la pieza ya nos va a dar más de una pista sobre si nos va a gustar o no.

En todo caso, en la primera mordida será donde se confirmen nuestras sospechas, ya sea para bien o para mal, además de otros factores que Balaguer apunta en el vídeo. Así que si quieres saber todo sobre un buen cruasán, en el vídeo el pastelero detalla todos y cada uno de los aspectos que hay que tener en cuenta para saber valorarlo.