Anita Williams
"Él me enseñó lo que es el amor": Anita Williams y su conmovedora curva del amor
Anita Williams ha protagonizado una emotiva y pasional, además de intensa, curva del amor. Una curva del amor que ya han hecho también otros concursantes anteriormente -como Manuel González y Carlos Lozano- y en la que ha desvelado el maltrato que sufrió tanto físico como psicológico por algunas de sus exparejas, además de hacer un recorrido por todos sus amores y abrirse como nunca sobre el amor que siente hacia Montoya a día de hoy.
