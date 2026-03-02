Patricia Martínez 02 MAR 2026 - 04:30h.

En el Hospital de Lugo le dan comida y medicación pero no recibe atención médica

El hombre no ha aceptado que le busquen una plaza en una residencia

LugoUn paciente ingresado en el Hospital de Lugo lleva tres semanas viviendo en su habitación de una planta de hospitalización, a pesar de contar con el alta médica. Ante su negativa a abandonar el centro sanitario, el Sergas ha recurrido al juzgado para que tome las medidas oportunas.

El paciente, de unos 60 años, había ingresado hace más de un mes por una descompensación de una enfermedad crónica que sufre. Hace ya tres semanas recibió el alta médica porque estaba recuperado, y se le prescribió un tratamiento, pero el alta no se pudo hacer efectiva porque el hombre se niega desde entonces a abandonar el hospital. Como explican desde el área sanitaria, “a pesar de que se le trasladó reiteradamente la necesidad de abandonar el hospital una vez finalizado el proceso asistencial, la persona se niega a aceptar el alta y a abandonar el centro”, detallan.

Desde el primer momento, el equipo trabajadores sociales del Hospital Universitario Lucus Augusti realizó un seguimiento activo del caso. Se entrevistaron varias veces con el paciente y le han ofrecido distintas alternativas y recursos para garantizar una adecuada atención fuera del ámbito hospitalario, pero el hombre se niega a aceptar esas soluciones alternativas. Asimismo, también han contactado desde el hospital con diversas instituciones y dispositivos sociales con el objetivo de encontrar una solución adaptada a su situación.

El Sergas ha trasladado el caso al juzgado para que determinen las medidas a tomar

Pero todas las opciones propuestas han sido rechazadas por el paciente, que sigue en su habitación del hospital, donde recibe comida y su medicación, pero no atención médica.

Ante la negativa persistente y tras semanas de permanencia sin indicación clínica de ingreso, y siguiendo el procedimiento establecido, el SERGAS ha puesto el caso en conocimiento de la autoridad judicial para que determine las medidas oportunas.

Como recuerdan desde el centro, con cierta frecuencia se dan este tipo de situaciones, donde una persona ya fue dada de alta desde el punto de vista clínico, continúa ingresada por circunstancias ajenas a su situación médica.

“Este tipo de situaciones son excepcionales”, apuntan, y explican que pueden producirse cuando confluyen dificultades sociofamiliares, falta de red de apoyo, problemas de autonomía personal o circunstancias sociales complejas “que dificultan la salida del hospital tras el alta”.

Desde el Área Sanitaria lucense insisten en que el hospital actuó en todo momento “con criterios asistenciales y sociales, ofreciendo alternativas y procurando una solución adecuada a las necesidades del paciente”. Ahora será un juez quien decida a donde debe ser trasladado.