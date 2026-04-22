Paufeel y sus trucos para el máximo partido a tu airfryer: "La receta perfecta debe tener pocos ingredientes"

Daniel Brito 22 ABR 2026 - 12:52h.

En su nuevo libro, 'Mis mejores recetas en freidora de aire', Paula Monreal muestra como sacarle el máximo partido al electrodoméstico

La influencer gastronómica asegura que no solo sirve para recetas rápidas, también para otras mucho más elaboradas

"Me gusta complicarme poco en la cocina y cuando veo una receta en la que los ingredientes son infinitos, paso"

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Probablemente cuando Paula Monreal comenzó a subir contenido a sus redes sociales hace unos años no pensó en que podría llegar a reunir millones de seguidores en sus perfiles. Conocida en redes como @paufeel, la creadora de contenido es una amante de la cocina y de la vida saludable y ha logrado que sus recetas sanas, sin azúcar y libres de gluten se vuelvan virales. Su buena mano entre fogones la ha llevado a lanzar un nuevo libro: 'Mis mejores recetas en freidora de aire: 80 ideas fáciles, deliciosas y saludables' (Zenith).

La airfryer se ha convertido en un electrodoméstico que le ha facilitado la vida, culinariamente hablando, a muchas personas, también a Paufeel. Por eso aceptó hacer este libro, para demostrar la cantidad de posibilidades que ofrece, pero dejando claro que una gastronomía en la que solo se utilice la freidora de aire es algo inviable. Ella recomienda las de doble resistencia, con lo que te evitas tener que darle la vuelta a lo que cocinas. ¿Cuáles son los platos que mejor le salen? ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo se combina con la cocina tradicional?

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¿Son las airfryer una moda?

Creo que la moda comenzó hace ya algunos años y ahora simplemente es un electrodoméstico que nos facilita la vida dentro de la cocina.

¿Cómo se combina con la cocina más 'tradicional'?

La freidora no deja de ser un horno pequeño con ventilación, así que al final se pueden hacer muchas recetas tradicionales como escalivada, asar cualquier tipo de carne o pescado, etc.

¿Qué ventajas tiene su uso frente a otros electrodomésticos?

El electrodoméstico con el que compite, pero que no creo que nunca lo vaya a sustituir, es el horno. Tiene grandes ventajas, como el menor consumo, que no necesita precalentarse en la gran mayoría de las elaboraciones, tampoco añade calor a la cocina —sobre todo en verano— y es más rápida a la hora de cocinar los alimentos.

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¿Se la recomendarías a todo el mundo?

Sin duda, tanto para jóvenes cómo mayores, al ser tan fácil de manejar hace que mucha gente se anime a usarla.

Parece un electrodoméstico para recetas rápidas, ¿también quedan buenas otras más elaboradas?

Sí. Yo hago un pollo con salsa que tarda en hacerse una hora y queda buenísimo, las chuletas de cordero también quedan muy ricas, o cualquier pescado que quieras hacer en papillote o a la sal.

¿Ayudan a comer más sano?

Ten en cuenta que podemos cocinar con menos aceite de oliva, aunque yo soy partidaria de siempre usar un buen aceite de oliva virgen extra para cocinar los alimentos, ganan en sabor.

¿Cuál es tu plato favorito en airfryer?

Un pastel que hago de trigueros, o de cualquier verdura que esté de temporada. La base del pastel está hecha con papel de arroz, para las personas celíacas o como es mi caso, sensibles al gluten, simular las texturas de los hojaldres o la masa filo es súper importante, y el papel de arroz consigue parecerse a estas.

¿El que peor te sale?

Lo que peor se me da, pero tanto en freidora de aire como en horno, son los bizcochos. Procuro no hacerlos porque se me suelen bajar, no tengo mano para hacerlos.

¿Por qué haces tantas recetas con pocos ingredientes?

Porque creo que la clave del éxito de cualquier receta es que sea sencilla. Primero porque me gusta complicarme poco en la cocina y creo que menos es más, y segundo que como consumidora, cuando yo veo una receta que los ingredientes son infinitos paso palabra, y creo que eso mismo le pasa a mucha gente, de hecho mi libro, si te fijas, la lista de ingredientes es muy corta.

¿Menos es más?

Siempre, en cualquier ámbito y en la cocina creo que también.

¿Qué debe tener para ti una receta perfecta?

Amor, buen producto y pocos ingredientes.

¿Qué es lo que más te gusta cocinar?

La cantidad de combinaciones que podemos hacer. Creo que la cocina es infinita y probar cosas nuevas me encanta.

¿Con qué te conquistan el paladar?

Con unos buenos huevos fritos o una crema de verduras.

¿Qué es lo que nunca falta en tu despensa?

Pan, en mi caso sin gluten, papel de arroz y siempre un buen aceite de oliva virgen extra.

¿De dónde sacas la inspiración para tus platos?

De todos los sitios, de restaurantes, de familiares y amigos que me dan recetas, de seguidores que también me las mandan, de versionar recetas tradicionales, de probar a hacerlas sin gluten. La inspiración viene de todas partes.

Te gusta salir a comer y cenar, ¿qué buscas cuando vas a los restaurantes?

Lo primero, que tengan buen producto, que en la carta prime el producto de temporada y a poder ser que tengan buena verdura, carne y pescado. A parte de la cocina mediterránea, me chifla la cocina Nikkei, la mexicana y la peruana.

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