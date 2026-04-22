Lía Gómez 22 ABR 2026 - 13:00h.

Se trata de un producto español, muy típico en la zona andaluza occidental que proviene del mar.

¿Es verdad que las almendras tienen más proteínas que un huevo?

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Cuando uno piensa en un alimento con mucha proteína, seguramente piense en carne, en huevos o en lácteos. Pero muchas veces se olvida de otra variedad que en la que está muy presente: algunos pescados. Y la realidad es que hay un alimento que, en efecto, proviene del mar, donde la proteína reina incluso por encima del resto.

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Se trata de un producto muy típico de la zona de Andalucía Occidental, concretamente en dos puntos de Cádiz y Huelva, que, además, apenas tiene grasa. Y se trata de la mojama de atún, uno de los grandes olvidados cuando uno habla de productos proteicos.

Más proteína y menos grasa que los lácteos

Tanto es así que lo que la mayoría no sabe es que esta joya del sur, apenas de tener cinco gramos de grasa por cada 100 gramos de producto, cuenta ¡con más de 40 gramos de proteína! Algo que, la realidad es que supera, de forma significativa, incluso al queso parmesano, el cual se queda con 38 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, aunque en su caso son entre 25 y 30 gramos de grasa por esta misma cantidad. Es decir, ¡entre cinco y seis veces más grasa que la mojama de atún!

Pero es que, además de todo ello, se trata una gran fuente de Omega 3 y Vitamina D, lo que le hace ser un alimento todavía más completo, pese a ser uno de los grandes desconocidos u olvidados en este aspecto.

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Típico de Cádiz y Huelva

Para encontrar la mojama de atún más típica (y mejor) del mercado, hay que irse a aquella que procede principalmente de dos lugares: la de Barbate, en la costa de Cádiz, y la de Isla Cristina, en la provincia de Huelva. Y es que ambas son las que cuentan con el sello IGP (Indicación Geográfica Protegida: distintivo europeo de calidad que certifica que un producto agroalimentario tiene un origen geográfico concreto, una reputación o características específicas atribuibles a esa zona).

¿Y de qué se trata? Pues de un salazón tradicional, que se elabora curando y secando al aire los lomos de atún, concretamente, de la variedad de atún de aleta amarilla aunque lo cierto es que la versión de atún rojo es que la está considerada como la de mayor calidad del mercado.

Un consumo moderado

Aunque la realidad es que presenta todos los beneficios anteriormente citados, no es una alimento para atiborrarse. ¿El motivo? Pues que al tratarse de una salazón, por su proceso de curación, tiene mucha sal. De ahí que se recomiende su consumo moderado. Aunque sin duda, la mejor forma para degustar la mojama de atún y elevar su degustación de una forma saludable es cortada en lonchas finas, presentada en un plato o bandeja, y con un chorrito de aceite de oliva virgen extra por encima para que, además, ese dicho de “más tieso de la mojama” tenga un poquito más de suavidad a la hora de consumirlo.