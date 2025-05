Cuando hablamos de huevos, sin especificar nada más, nos referimos a huevos de gallina. Esto resulta evidente, pero también hay que tener en cuenta otros aspectos que quizá no resultan tan obvios. Uno de los más importantes es el tamaño del huevo . Normalmente como referencia se toma un huevo de tamaño mediano, es decir, de los que se clasifican como categoría de peso M. Estos tienen un peso de entre 53 y 63 gramos, así que podemos estimar que la cantidad de parte comestible es de 50 gramos.

A la hora de valorar las proteínas de la dieta no solo importa la cantidad. También hay que tener en cuenta la calidad porque no todas las proteínas son iguales. Algunas, como la del huevo, tienen una alta calidad nutricional, porque contienen todos los aminoácidos esenciales, que es como se conocen a los que tenemos que obtener a partir de la dieta porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlos.