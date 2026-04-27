El deportista keniata desvela que desayunó unas tostadas con miel poco antes del asombroso récord mundial de maratón en la capital británica

Sebastian Sawe hace historia tras batir el récord mundial de maratón con 1h59:30: el primer ser humano en bajar de las dos horas

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Sabastian Sawe ha seguido a pies juntillas, el consejo de los médicos, nutricionistas y también las madres, de desayunar...como un rey. Poco antes de imponer un récord sobrehumano al bajar de las dos horas en el maratón de Londres el keniata se desayunó dos rebanadas de pan con miel, que le valieron para impulsar el ritmo de la carrera. Por supuesto, que además hay miles de horas de entrenamiento, zapatillas ligeras como plumas, las tostadas de las que todo el mundo, pero sobre todo hay una nutrición reforzada a base de carbohidratos.

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Sawe contó sin grandes aspavientos lo que había comida antes de implantar su nuevo récord histórico de maratón: "Tomé dos rebanadas de pan, miel y té", un desayuno que aparece en todos los manuales sobre qué comer antes de someterse a un ejercicio con estas exigencias físicas. Los que siguieron sus pasos hablan de que mantuvo una ingesta media de 115 gramos de carbohidratos cada hora desde el mismo inicio de la carrera y hasta el apoteósico final, que culminó con un récord histórico.

El entrenador de Sawe, sin embargo, ha subrayado todos estos elementos técnicos y tecnológicos que han impulsado la frenética carrera del maratonista, pero ha subrayado el uso de geles de carbohidratos preparados por su patrocinador ( Maurten), que lleva desarrollándolos hace 10 años, y que lo han ayudado a sentirse más fuerte en las etapas finales. La estrategia fue preparar el sistema digestivo del maratonista para que tolerara grandes cantidades de carbohidratos sin provocarle molestias digestivas.

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Sawe pudo ingerir entre 90 y 120 gramos de carbohidratos por hora, además de ingerir bicarbonato de sodio, una sustancia que contribuye a neutralizar la acumulación de ácido láctico y retrasar la fatiga muscular ante esfuerzos físicos de alto rendimiento. La estrategia de los preparadores de Sabastian Sawe, según desvela la web SportLife, fue que ingiriera el bicarbonato, más de dos horas antes de la salida, para que notara sus efectos al inicio de la exigente prueba de maratón.

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Sawe y su consumo

Todos los expertos en nutrición coinciden en la importancia de consumir alimentos con un alto contenido de carbohidratos (entre el 50% y 60%), ya que proporcionan energía rápida, mientras que las grasas, son secundarias, aproximadamente el 30% de la dieta diaria del corredor y el 20% restante estaría compuesto por proteínas.

Así lo explica, la Dra. Paloma Suárez, responsable de la Unidad de Medicina Deportiva de Vithas Las Palmas, que diferencia la alimentación en dependencia del horario de la carrera: si es en horario de mañana, "el corredor debe tomar una alimentación rica y equilibrada, con alimentos ya presentes en su dieta. “Lo correcto es tomar un desayuno rico en hidratos de carbono, con presencia de alimentos como la avena, el gofio pan, acompañados de fruta, como el plátano o sandía", asegura esta experta en nutrición.

Joshua Rowe, responsable de Maurten, empresa patrocinadora de Sawe ha contabilizado todo lo que ha bebido el keniata, antes y durante la carrerea: comenzó por un sobre de Drink Mix 320 justo antes de la arrancada y un Gel 100, cinco minutos antes del disparo de salida, según la web SportLife. Después fue repitiendo esta ingesta, en los kilómetros 5, 10 y 15; en el kilómetro 20 se tomó un gel con cafeína añadida y otro de 130 ml de Drink Mix.

El keniata mantuvo esta ingesta a la par del ritmo de sus piernas: consumió sobres de Drink Mix 320 en los kilómetros 25, 30, 35 y 40 que supone una ingesta media de 115 gramos de carbohidratos cada hora, desde la salida y hasta el final de la apoteósica carrera.