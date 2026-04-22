Redacción Gastro 22 ABR 2026 - 11:41h.

El Rekondo había prometido que si la Real Sociedad ganaba la Copa habría sorpresa y sí que la hubo en forma de botella imperial de una de las mejores añadas de Vega Sicilia

El vino tinto con 91 puntos Parker que puedes llevar por 7 euros a las cenas con amigos

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La Real Sociedad se regaló una cena de lujo para celebrar la Copa del Rey... Para acompañar los platos del restaurante Rekondo, meca de la gastronomía guipuzcoana y hacer un brindis a la altura del momento, descorcharon un un Alión Ribera del Duero de gran formato. Con esta joya de la bodega Vega Sicilia los "blanquiazules" redondearon su intenso día de celebraciones.

La fiesta para celebrar la victoria fue organizada por el restaurante donostiarra, que combina cocina tradicional vasca con una de las bodegas más prestigiosas de Europa y no se anduvo con remilgos. El Rekondo había prometido que si la Real Sociedad ganaba la Copa habría sorpresa y sí que la hubo: en forma de botella de gran tamaño con un intenso Alión Ribera del Duero, de Vega Sicilia, que atesoraba el dueño del famoso restaurante, Txomin Rekondo.

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"Mi padre, cuando vinieron en verano antes de empezar la Liga, les ofreció esa botella y les dijo que la abriría si ganaban la Liga. Cuando ganaron la Copa decidimos que era el momento de abrirla para celebrarlo", ha contado Lourdes Recondo al Diario Vasco.

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Un Alión, de Vega Sicilia, de una de sus mejores añadas

El exclusivo vino es de las primeras cosechas de Alión elaboradas en la bodega vallisoletana Vega Sicilia. El empresario vasco de 85 años se convirtió en el mejor anfitrión y abrió la botella del vino tinto, conocida por su tamaño como imperial, por su capacidad de seis litros, y que solo las fabrican para las grandes marcas y en añadas muy especiales.

¿Y por qué es tan especial este vino? porque la vendimia se hace de forma manual y se recoge en pequeñas cajas para proteger la uva. El mosto se pone a fermentar en tinas de roble americano a temperaturas superiores a los 30ºC durante un periodo de 15 días y posteriormente se trasvasa a barricas de roble francés usadas donde tendrá lugar una crianza de 14 meses. Ahí no termina el proceso: cuando finaliza su crianza el vino se embotella y reposa durante otros 20 meses en bodega donde termina de refinarse.

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El restaurante Rekondo ha colgado las imágenes de la histórica velada futbolera con la botella de vino en la mano poco antes del brindis, que seguramente fue por la próxima victoria de la Real Sociedad.