Fiesta 14 JUN 2026 - 18:36h.

La cantante ha conectado en directo con 'Fiesta' para explicar lo vivido dentro de la banda: "Hubo una reunión para tratar el asunto de mis kilos de más"

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La cantante Lydia Rodríguez, vocalista de 'Presuntos Implicados' desde el año 2008, anunciaba este fin de semana su salida de la banda mediante un durísimo comunicado. En el texto, Lydia denuncia haber sufrido maltrato dentro del grupo responsabilizando del hecho directamente a sus excompañeros y al equipo de representación de la banda.

Las declaraciones de Lydia llegaban como respuesta a una publicación que la banda hacía asegurando que "hace ya unos años se cerró un ciclo muy bonito en el que, junto a Lydia, cumplimos muchas de nuestras expectativas".

Tras esto, la cantante decidía romper el silencio desligándose por completo del grupo y aclarando que su salida no había sido ni mucho menos un camino de rosas, si no consecuencia de una presunta situación de maltrato continuado.

Lydia habla de maltrato psicológico y profesional, señalando a los otros miembros del grupo, Juan Luis Giménez y Nacho Mañó, como cómplices directos por su "inacción o participación". Lydia señala también sin rodeos al equipo de representación: "El mánager llegó a decirme que cuando saliera al escenario todos me tenían que querer follar, viví cosas que a día de hoy son intolerables y denunciables".

Lydia Rodríguez, en directo en 'Fiesta'

La cantante ha entrado en directo en 'Fiesta' para compartir con la audiencia, y con todo lujo de detalles, lo que ha vivido en estos años en la banda. Lydia, que ha necesitado terapia para superar lo sucedido, se ha abierto en canal con Emma García:

"Estoy muy nerviosa porque yo nunca he hablado públicamente de mis miserias, pero lo tengo que hacer. Llevo desde los 30 años en terapia porque esto me ha destrozado, quiero decir que mis compañeros, en el plano personal, siempre me han tratado bien, yo ahora estoy hablando del terreno profesional".

Llegaron a hacer una reunión para tratar el tema de "sus kilos de más"

La artista ha relatado con una fortaleza pasmosa lo mal que se sintió desde el principio, desde prácticamente el día en el que pasó a formar parte de la banda. Lydia tuvo incluso que asistir a una reunión en la que solo había un humillante tema a tratar:

"Desde un principio me hicieron sentir mal, desde la rueda de prensa ya hubo feos, hubo una reunión solo para hablar de mis kilos de más en una mesa redonda donde se hablaba de mi aspecto redondo. En el momento en el que mis compañeros permiten eso automáticamente se convierten en cómplices. A mí me han llegado a obligar a cambiarme la ropa con la secretaria de la agencia justo antes de salir a cantar porque a ellos no les gustaba mi aspecto. No marqué límites porque me daba miedo, yo vi en la banda una gran oportunidad, tenía 28 años y siempre había sido muy manipulada por esta industria, ahora tengo 46 años y no permitiría nada de aquello que me hicieron".

En el caso de Lydia lo peor siempre fue el miedo. A causa de su juventud, Lydia aguantó durante años tratos humillantes que ahora le escandalizan:

"Si yo me revelaba era peor, les pedía que aceptasen que ese era mi metabolismo porque yo nunca había sido una persona delgada. Llegaron a amenazarme diciéndome que o adelgazaba o me iban a poner en la portada de un disco con cuatro negros gordos, esas palabras me las dijeron textualmente".