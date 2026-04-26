Sawe ha conseguido una nueva nueva plusmarca mundial bajando por primera vez en la historia de las dos horas

Dos corredores cargan a hombros a un atleta desfallecido para ayudarle a continuar durante la Maratón de Boston, Estados Unidos

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LondresEl keniano Sebastian Sawe ha hecho historia tras romper una de las barreras legendarias del atletismo en una maratón de Londres. Sawe ha conseguido una nueva nueva plusmarca mundial bajando por primera vez en la historia de las dos horas. Paró el crono en 1h59:30.

Era el favorito de todos para esta carrera pero tenía a varios aspirantes entre los que estaban Jacob Kiplimo, Tamirat Tola, campeón olímpico, o el novato Yomif Kejelcha. Sebastian Sawe ha demostrado que los mejores momentos del maratón no son historia.

Sawe marca un nuevo récord que parecía inalcanzable

El keniano no conoce la derrota: ganó en Londres el año pasado, se impuso en Berlín y triunfó en el maratón de Valencia. En todas se había quedado en la barrera de las dos horas y dos minutos. El récord del mundo parecía inalcanzable hasta que hoy ha marcado un nuevo récord y ha grabado su nombre para la posteridad.

En la carrera femenina, el duelo ha estado entre la etíope Tigst Assefa y las kenianas Joyciline Jepkosgei y Hellen Obiri. En el último kilómetro, con un cambio de ritmo, Assefa se hizo con la victoria con la mejor marca de la historia para una carrera solo de mujeres con 2h15m40s. Aunque lejos de su mejor marca: el 2h11m53s que rubricó en Berlín 2023