Conviene tener cuidado con este cítrico en ciertas situaciones y más concretamente cuando se toman determinados medicamentos

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Entre los cítricos que podemos encontrar habitualmente en las frutería, el pomelo es quizá uno de los más peculiares por su aspecto y sabor. Tiene además otra característica particular, ya que su consumo puede alterar el efecto de algunos medicamentos. Por eso conviene tener precaución en determinados casos.

Para que un medicamento pueda ejercer su efecto, tiene que seguir un determinado camino a través de nuestro cuerpo. Cuando lo tomamos por vía oral, se libera en el aparato digestivo y, en muchos casos, se absorbe a través del intestino delgado y pasa a la sangre. Así se distribuye por todo el cuerpo y llega a los tejidos donde debe actuar. Durante este proceso, el organismo puede transformar el medicamento, lo metaboliza, ya sea en el hígado o mediante enzimas que están presentes en el intestino.

¿Qué problema hay con el pomelo?

En el caso concreto del pomelo lo que sucede es que contiene compuestos que son capaces de modificar la actividad de ciertas enzimas y proteínas transportadoras que intervienen en la absorción y el metabolismo de algunos medicamentos. Como consecuencia, la metabolización de esos medicamentos no se realiza adecuadamente y esto puede tener efectos adversos. Por un lado puede ocurrir que el medicamento alcance concentraciones demasiado elevadas. Pero también puede ocurrir lo contrario: que ese medicamento no llegue en una cantidad suficiente como para ejercer su efecto.

En el proceso de metabolización de muchos medicamentos participa una enzima que se llama CYP3A4, perteneciente a la familia del citocromo P450. Esta enzima está presente, entre otros lugares, en el intestino y el hígado.

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La particularidad del pomelo es que contiene ciertas sustancias, por ejemplo, algunas furanocumarinas, que pueden inhibir la actividad de esa enzima CYP3A4 en el intestino. Es decir, impiden que pueda metabolizar determinados medicamentos antes de que lleguen a la sangre. Por este motivo puede ocurrir que lleguen dosis más altas de ese medicamento a la sangre. Es decir, tendríamos una mayor concentración de ese fármaco en el cuerpo, lo que puede aumentar el riesgo de sufrir efectos adversos.

Pero el pomelo también puede afectar a ciertas proteínas transportadoras, que se encargan de hacer pasar los principios activos de los medicamentos a través de las células intestinales. En ese caso puede ocurrir lo contrario, y reducirse la cantidad de fármaco que llega a la sangre y disminuir su efecto.

Entre los posibles efectos adversos que podemos sufrir si comemos pomelo junto con ciertos medicamentos dependen mucho de las características de estos fármacos. Por ejemplo, si hablamos de medicamentos para reducir el nivel de colesterol, la interacción con el pomelo puede hacer que algunos alcancen concentraciones más elevadas en nuestro cuerpo, lo que puede aumentar el riesgo de sufrir problemas musculares.

¿Qué medicamentos pueden interactuar con el pomelo?

Esto que acabamos de describir no ocurre con todos los medicamentos, pero sí puede afectar a algunos que son muy utilizados. Por ejemplo:

M edicamentos para reducir el colesterol , como algunas estatinas, entre las que se encuentran la simvastatina o la atorvastatina.

, como algunas estatinas, entre las que se encuentran la simvastatina o la atorvastatina. Medicamentos para tratar la hipertensión : la interacción puede aumentar los efectos de medicamentos como la nifedipina, intensificando así sus efectos, lo que puede favorecer una bajada excesiva de la tensión arterial.

: la interacción puede aumentar los efectos de medicamentos como la nifedipina, intensificando así sus efectos, lo que puede favorecer una bajada excesiva de la tensión arterial. Ansiolíticos : algunos como la buspirona pueden verse afectados.

: algunos como la buspirona pueden verse afectados. Inmunosupresores , algunos como la ciclosporina pueden tener interacciones con el pomelo.

, algunos como la ciclosporina pueden tener interacciones con el pomelo. Otros medicamentos, como algunos de los que se utilizan en tratamientos oncológicos o en el tratamiento de arritmias.

Es importante tener en cuenta que no todos los medicamentos de estas categorías presentan esta interacción, ni el efecto es el mismo en todos los casos. Por eso conviene comprobar siempre qué ocurre con el fármaco concreto que estamos tomando.

¿Para evitar las interacciones podemos dejar pasar unas horas?

Si tenemos que tomar un medicamento que puede tener interacciones con el pomelo, es posible que no sea suficiente con dejar pasar unas horas entre el consumo de la fruta y la toma. El efecto del pomelo sobre algunas enzimas intestinales puede persistir durante varios días, así que no basta necesariamente con desayunar pomelo y tomar el medicamento por la noche.

En cualquier caso, es imprescindible consultar el prospecto del medicamento y seguir las indicaciones de nuestro médico o farmacéutico. Estas recomendaciones dependen del fármaco concreto y prevalecen sobre cualquier otra información, incluidos artículos como este.