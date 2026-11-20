Hay quien cree que se obtiene a partir de métodos o ingredientes extraños o que es de uso obligatorio en hostelería

¿Por qué la leche sin lactosa sabe más dulce que la normal?

Compartir







Como la mayoría de la gente sabe, comer tortilla poco cuajada o cualquier otra preparación con huevo poco hecho, implica ciertos riesgos, asociados sobre todo al posible desarrollo de Salmonella, una bacteria patógena. Por eso mucha gente está convencida de que los bares y restaurantes no pueden utilizar huevo crudo para cocinar, sino que deben utilizar huevina. Es una creencia que requiere importantes matices, pero antes de eso, conviene saber lo que es la huevina ya que aún persiste un gran desconocimiento sobre este tema.

¿Qué es la huevina?

Puede que el nombre nos sugiera algo artificial o extraño, pero “huevina” es simplemente una forma coloquial para designar a ciertos ovoproductos. Es decir, se emplea para denominar a los productos derivados del huevo, especialmente al huevo líquido pasteurizado, como el que se suele utilizar en hostelería y comedores colectivos. Esto también incluye otros ovoproductos, como la clara o la yema pasteurizadas o el huevo en polvo, por ejemplo.

La forma de elaboración de la huevina depende del tipo de producto y del proceso elegido por cada fabricante, pero por lo general consta de las siguientes etapas. En primer lugar se hace una selección de los huevos, para comprobar que se encuentran en condiciones adecuadas para este fin. Posteriormente se rompe la cáscara con sistemas automatizados. En ese momento se puede optar también por separar la clara y la yema o no, según el tipo de producto que se quiera obtener. En caso de que se quieran mantener la clara y la yema, se mezclan para obtener un resultado homogéneo.

Después el producto se hace pasar por sistemas de filtrado para retirar posibles fragmentos de cáscara. A continuación se lleva a cabo la pasteurización, que es la etapa más importante. El huevo se calienta a una temperatura determinada durante un tiempo controlado. La combinación de estos parámetros debe ser suficiente para eliminar la posible presencia de microorganismos patógenos, pero sin llegar a provocar la coagulación de las proteínas. Una vez pasteurizado, el producto se envasa de forma higiénica en recipientes herméticos y se conserva en las condiciones que se requieran para cada caso. Por ejemplo, si se trata de huevo líquido pasteurizado, debe mantenerse a temperaturas de refrigeración.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En caso de que se desee obtener otro tipo de producto, se pueden aplicar otras etapas después de la pasteurización. Por ejemplo, se puede someter a una deshidratación para obtener huevo pasteurizado en polvo.

¿La huevina es peor que el huevo fresco?

La huevina suele tener mala fama, pero se trata simplemente de huevo pasteurizado. Eso significa que su composición nutricional es básicamente la misma en ambos casos. Lo único que puede cambiar ligeramente como consecuencia del tratamiento térmico es el sabor o el comportamiento culinario. Por ejemplo, una tortilla elaborada con huevina puede tener un sabor menos fresco y una textura más consistente.

¿La huevina es más segura que el huevo fresco?

El principal riesgo asociado al huevo es el posible desarrollo de Salmonella. Esa bacteria habita en el tracto intestinal de las gallinas, así que podría estar presente en el huevo crudo. Sobre todo si no se manipula adecuadamente porque la bacteria puede multiplicarse y alcanzar un número lo suficientemente alto como para causarnos salmonelosis. Para reducir ese riesgo se recomienda cocinar el huevo hasta que cuaje bien porque eso significa que hemos aplicado una combinación de temperatura y tiempo suficientes como para eliminar esa bacteria.

El problema puede estar en las preparaciones donde se utiliza huevo crudo o poco hecho, ya que la combinación de temperatura y tiempo no son suficientes como para eliminar esa bacteria. En este caso sería más segura la huevina. Ahora bien. No basta con eso. Una vez que el alimento ya está elaborado, ya sea con huevo o con huevina, también debe manipularse adecuadamente. Por ejemplo, dejar una tortilla a temperatura ambiente durante varias horas favorece la contaminación y el desarrollo de las bacterias que podrían ya estar presentes, de modo que podrían alcanzar un número suficientemente alto como para enfermarnos.

Así que siempre es necesario respetar unas medidas muy sencillas: lavar bien los utensilios y las manos, no mezclar alimentos sucios o crudos con alimentos limpios o listos para consumir, cocinar suficientemente y refrigerar.

¿Es obligatorio utilizar huevina en bares y restaurantes?

A diferencia de lo que se suele pensar, el uso de huevo crudo no está prohibido en bares ni restaurantes. Ahora bien, sí que hay limitaciones para su uso. Concretamente, no puede utilizarse para preparaciones con huevo crudo (por ejemplo, mayonesa casera). En platos donde se cocina poco, como la tortilla poco cuajada o los huevos fritos, deben cumplirse una serie de requisitos, como alcanzar una combinación de temperatura y tiempo suficientes que están recogidos en la legislación, y servir la preparación inmediatamente después de ser cocinada. En caso de que esos requisitos no se cumplan, no puede utilizarse huevo crudo, así que se puede optar por emplear huevina.