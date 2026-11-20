Lía Gómez 20 NOV 2026 - 12:48h.

Una pizca de bicarbonato y una sartén bien caliente bastan para acelerar el proceso y conseguir una cebolla dorada y dulce sin pasar horas al fuego.

¿Por qué lloramos al cortar las cebollas (y trucos para evitarlo)?

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La cebolla caramelizada es uno de esos acompañamientos capaces de mejorar casi cualquier plato: desde una hamburguesa o un bocadillo hasta una carne a la plancha o una pizza. El inconveniente es que conseguir ese punto dulce, tostado y meloso suele exigir paciencia y bastante tiempo junto a la sartén. Pero hay un atajo que puede cambiar las reglas del juego: añadir una pizca de bicarbonato sódico. El chef Iñigo Isao Sakai ha compartido en sus redes sociales una técnica para acelerar el proceso y conseguir un resultado similar en apenas diez minutos. Un truco de cocina profesional que utiliza un ingrediente muy habitual en cualquier despensa y que, bien aplicado, también puede servir para otros vegetales.

El ingrediente secreto que acelera la cocción

La clave está en el bicarbonato. Este producto alcalino modifica el pH de la cebolla y favorece que sus tejidos se ablanden y se rompan antes. Así se liberan más rápidamente sus componentes y se acelera el desarrollo del color tostado y de los sabores dulces que buscamos. No es exactamente el mismo proceso que una caramelización lenta y tradicional, pero permite conseguir un resultado muy parecido en mucho menos tiempo.

El propio cocinero explica el procedimiento en un vídeo: "Cómo caramelizar vegetales en tan solo diez minutos con la ayuda de un ingrediente secreto. Sé que caramelizar cebollas por dos horas es brutal, pero hacerlo en tan solo 10 minutos… ahí es cuando se pone interesante". Para empezar, hay que cortar la cebolla en juliana muy fina. Cuanto más delgadas sean las tiras, menos tardarán en cocinarse. Después, se coloca una sartén a fuego muy alto con un chorrito de aceite y se incorpora la cebolla junto a una pizca de sal y una pequeña cantidad de bicarbonato sódico.

El truco para conseguir ese color dorado

A partir de ahí, toca vigilar la sartén. Cuando la cebolla empieza a pegarse en el fondo, no hay que esperar a que se queme: el siguiente paso consiste en añadir un poquito de agua para desglasar. De esta manera, se desprenden los restos tostados que se han quedado adheridos y se reincorporan a la preparación. Sakai recomienda repetir este gesto tantas veces como sea necesario hasta conseguir ese tono ocre característico. El último toque llega con una nuez de mantequilla, que aporta cremosidad y redondea el sabor.

Eso sí, hay un detalle que conviene no pasar por alto: la cantidad de bicarbonato. No hace falta echar mucho. Un exceso puede deshacer demasiado la cebolla, dejarla con una textura pastosa e incluso aportar un regusto desagradable. Por eso es mejor empezar con una pizca y controlar la cocción de cerca.

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Una técnica que también sirve para otras verduras

La propuesta no se limita a la cebolla. Según explica el chef, el mismo procedimiento se puede aplicar a otros vegetales para acelerar su cocción y potenciar sus sabores. Zanahorias, puerros o algunas verduras de guarnición pueden beneficiarse de este recurso, siempre ajustando el tiempo y la cantidad de bicarbonato. Una alternativa para quienes quieren dar un toque más elaborado a sus platos sin tener que dedicar horas a una preparación. Porque, a veces, el secreto de una buena cocina no está en complicarse más, sino en conocer pequeños trucos que permiten llegar antes al mismo resultado.