Tres recetas sencillas que convierten las verduras en las auténticas protagonistas del plato

El crujiente de espárragos verdes que engancha al primer bocado: la receta

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¿Quién dijo que para disfrutar de un buen plato de tallarines necesitamos harina, huevos y una máquina de hacer pasta? La cocina está llena de pequeños trucos capaces de transformar ingredientes cotidianos en recetas sorprendentes. Y uno de los más sencillos consiste en convertir las verduras en finas tiras que recuerdan a la pasta tradicional. Una propuesta original, colorida y perfecta para quienes buscan nuevas maneras de incorporar vegetales a su alimentación.

Zanahoria, calabacín y remolacha: tres formas de convertir verduras en tallarines es una invitación a experimentar con sabores, texturas y combinaciones que demuestran que comer verduras puede ser cualquier cosa menos aburrido.

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La idea es tan sencilla como atractiva, utilizar un pelador, una mandolina o un espiralizador para transformar las hortalizas en tiras largas y finas. Después, solo necesitamos acompañarlas de una buena salsa, añadir nuestros ingredientes favoritos y disfrutar de un plato que entra por los ojos.

Lo mejor es que estos tallarines de verduras se preparan sin harinas ni amasados, por lo que no requieren reposos ni técnicas complicadas. Además, permiten aprovechar productos frescos de temporada y preparar comidas diferentes en muy poco tiempo.

Tallarines de zanahoria con setas y salsa cremosa

La zanahoria es una de las hortalizas más versátiles de nuestra cocina. Su sabor ligeramente dulce, su textura firme y su atractivo color naranja permiten utilizarla tanto en recetas saladas como dulces. Pero cuando la transformamos en tallarines, descubrimos una manera completamente diferente de disfrutarla. Los tallarines de zanahoria con setas y queso crema son una propuesta deliciosa que combina el dulzor natural de esta verdura con el sabor intenso de los hongos y la suavidad de una salsa cremosa. Una receta perfecta para una cena diferente que también podemos completar con pollo, tofu o unas tiras de ternera.

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Tallarines de calabacín con tomates y quesos

Si existe una verdura que se ha ganado un lugar privilegiado en el mundo de los falsos espaguetis, esa es el calabacín. Su forma alargada, su textura tierna y su sabor suave hacen que resulte especialmente fácil transformarlo en tiras similares a la pasta. Los tallarines de calabacín con tomates y queso son una de esas recetas que reúnen lo mejor de la cocina mediterránea, ingredientes sencillos, aromas frescos y una combinación de sabores que nunca falla.

Tallarines de remolacha: una receta original, colorida y llena de propiedades

La remolacha es una de esas hortalizas que no pasan desapercibidas. Su intenso color rojo violáceo, su sabor terroso y ligeramente dulce y su versatilidad en la cocina la convierten en un ingrediente perfecto para preparar recetas diferentes.Aunque solemos encontrarla en ensaladas, cremas o zumos, también podemos utilizarla para elaborar tallarines de remolacha, una propuesta que destaca tanto por su presentación como por su sabor. Su sabor combina especialmente bien con ingredientes ácidos y cremosos, como el queso de cabra, el yogur natural o unas gotas de limón. También podemos acompañarla con nueces, rúcula o un poco de queso feta desmenuzado.

Porque estas tres propuestas de tallarines de zanahoria, calabacín y remolacha demuestran que no necesitamos ingredientes complicados para transformar una comida cotidiana en algo especial. Solo hacen falta verduras frescas, un buen pelador y ganas de experimentar con combinaciones diferentes. Tres maneras de disfrutar de platos llenos de color, textura y sabor, sin harinas ni amasados y con toda la creatividad de la cocina casera.

Fideos de zanahoria Personas 2 pax. Tiempo 25 min. Dificultad Media Ingredientes 2 zanahorias

1/2 cebolla

1 ajo

Sal y pimienta

Hongos

Queso crema

Ciboulette fresco o perejil

Aceite de oliva Elaboración Prepara los tallarines de zanahoria Pela las zanahorias y, con ayuda de un pelador o espiralizador, córtalas en tiras largas y finas, como si fueran auténticos tallarines. Saltéalas en una sartén durante 2 minutos, hasta que pierdan un poco de rigidez sin dejar de estar firmes. También puedes hervirlas un par de minutos. Reserva. Prepara un sofrito lleno de sabor Calienta una sartén con una cucharada de ghee (mantequilla clarificada) y añade la cebolla y el ajo bien picaditos. Sofríe a fuego medio hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Añade sal y pimienta al gusto. ¡El turno de las setas! Incorpora los hongos limpios y troceados. Saltéalos durante unos minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén doraditos y hayan soltado parte de su agua. Añade el toque cremoso Vierte la nata para cocinar y mezcla suavemente para integrar todos los sabores. Incorpora los tallarines de zanahoria y remueve con cuidado hasta que queden bien impregnados de la salsa. Cocina brevemente para que todo se caliente y la crema adquiera una textura suave y envolvente. El toque final Sirve los tallarines en un plato y termina con un poquito de cebollino fresco picado, pimienta negra recién molida y un hilo de aceite de oliva virgen extra.