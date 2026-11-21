Jesús Rojas 21 NOV 2026 - 09:00h.

Que el agua con gas está de moda es algo que ya se sabe, por eso hemos ido en busca de un hostelero, un cliente y una nutricionista que puedan explicarnos el porqué de este fenómeno

¿Por qué ahora todos mis amigos piden agua con gas? Pros y contras

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Lejos quedan ya aquellos tiempos en los que la botella de agua con gas de turno aparecía de repente en la mesa casi por accidente y todos los allí presentes se miraban con gesto contrariado. Era algo que pedía ese amigo que no sabía ya cómo dar la nota o la típica prima que acababa de llegar de un viaje a Italia y quería hablar de sus bondades al resto de la familia durante el aperitivo. Ahora las características burbujas del agua carbonatada están más presentes que nunca en nuestras vidas, ya sea dentro de la experiencia gastronómica como tal, como elemento básico del tardeo o, simplemente, como esa opción refrescante, saciante y saludable a la que recurrir en cualquier momento del día, cuando lo que realmente te apetece es una cerveza o un vino. ¿Verdad que sí?

Está en las terrazas, en las mesas con mantel de hilo de reconocidos restaurantes y también en la cesta de la compra de cada vez más españoles, aunque seguimos estando por debajo de buena parte de los países europeos a nivel de consumo. Si nos ceñimos a los datos, te interesará saber que nuestro mercado ha alcanzado los 202,7 millones de litros en el último año, un 14,3 % más que el anterior. Y que las ventas de agua con gas en los supermercados crecieron un 21,4 % en el último año, frente al 8,4 % del agua sin gas. Paralelamente a esta tendencia al alza, se confirma que el consumo de alcohol entre los jóvenes de entre 15 y 24 años sigue cayendo en picado, al mismo tiempo que el agua con gas se convierte en uno de los ingredientes clave de la cada vez más en auge coctelería sin alcohol. ¿Casualidad? No lo creemos.

Para muchos, el agua con gas ofrece ese punto de desconexión y celebración sin necesidad de tener que descorchar una botella de vino, es esa bebida que les permite disfrutar de la sensación de estar tomando algo especial sin cargar con el azúcar (y tantas otras cosas) de un refresco, además de una alternativa al alcohol que encaja con nuestra creciente preocupación por el bienestar.

Obviamente, también hay algo de moda, de querer estar a la última y de alinearse con una costumbre importada de países como Italia y Francia, donde las burbujas llevan mucho más tiempo sentadas a la mesa. Y todo esto nos ha obligado a echarnos a la calle en busca de respuestas: ¿Realmente se está vendiendo más agua con gas que nunca? ¿Quién la pide? ¿Es 100% recomendable pasarnos el día bebiendo agua con gas? ¿Ayuda a la digestión o es un bulo?

Hostelero:

"Nuestras ventas se han incrementado un 12% en los últimos meses. Es más, de un tiempo a esta parte, yo también he empezado a ser consumidor de agua con gas", nos dice entre risas Felipe, propietario de D Picnic, un bar próximo al Parque de El Retiro.

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También nos reconoce que el motivo por el que ha empezado a tomarlo tiene que ver con los ardores y las digestiones pesadas, aunque seguramente encontraremos opiniones de lo más dispares entre los clientes habituales que ahora piden agua con gas en este local, que "son, generalmente, gente de oficinas de unos 35-45 años". También nos comenta este hostelero que "una cosa muy curiosa es que no piden agua con gas sin más, el público demanda una marca concreta, que puede ser Vichy Catalan, Solán de Cabras, S.Pellegrino...". Y antes de despedirnos, remata: "Lo de este verano ha sido algo increíble".

Se refiere a que muchos de sus parroquianos han optado por el agua con gas a la hora de refrescarse en la terraza. Es el caso de Rosario, que ha terminado convenciendo a toda su familia: "A raíz de empezar a tomarlo yo, ahora también se han aficionado mi marido y mis hijos. Principalmente la pido como sustitutivo de los refrescos, porque es más saludable, al no contener azúcares, pero en casa ya nadie toma refrescos. Pero es que incluso los niños, ya no piden Fanta ni Coca Cola, se toman el agua con gas encantados. Tengo la sensación de que es más refrescante que el agua sin gas, por eso en verano todavía la consumimos aún más. También hay quien dice que ayuda a hacer la digestión, pero en este caso he leído opiniones contradictorias".

Nutricionista:

Aprovechamos este último comentario para trasladarle todas nuestras dudas nutricionales y digestivas a la experta María de Lluc Martorell Rojas, que no oculta la alegría que le provoca este boom del agua con gas que nadie vio venir. "Me encanta que esté ganando protagonismo y se esté convirtiendo en una alternativa cada vez más habitual, tanto en casa como cuando salimos a tomar algo. Como dietista-nutricionista, considero que es una tendencia muy positiva, especialmente si está ayudando a que muchas personas sustituyan el consumo habitual de refrescos azucarados o bebidas alcohólicas por una opción más sencilla y saludable". Seguidamente, se dispone a enumerar todo lo que debemos tener en cuenta, tanto los que la toman como los que aún no hemos sucumbido a sus encantos.

"Lo primero que me gustaría aclarar es que el agua con gas sigue siendo agua. A nivel de hidratación, es tan válida como el agua sin gas. La principal diferencia es que contiene dióxido de carbono, que es lo que produce esas burbujas que tanto gustan a algunas personas. Y aquí me parece importante desmontar uno de los grandes mitos: el gas no es malo por sí mismo. Muchas veces se mete en el mismo saco el agua con gas y los refrescos, cuando nutricionalmente pueden ser bebidas completamente diferentes. Un refresco azucarado puede aportar cantidades importantes de azúcares libres, mientras que un agua con gas natural, sin azúcares añadidos, no aporta azúcar ni prácticamente calorías. Por tanto, no tiene sentido valorar ambas bebidas de la misma manera únicamente porque tengan burbujas".

Es entonces cuando le planteamos la pregunta que estás pensando: ¿Significa esto que el agua con gas es mejor que el agua natural? "¡Para nada! Las dos son opciones perfectamente válidas. No necesitamos que todo lo que consumimos tenga beneficios extraordinarios. A veces, simplemente se trata de encontrar alternativas que nos gusten, que nos hagan disfrutar y que nos ayuden a mantener hábitos saludables a largo plazo". ¿Y qué ocurre con la hinchazón abdominal?

"Es cierto que el agua con gas puede generar sensación de distensión abdominal, eructos o molestias digestivas en algunas personas, especialmente si se consume en grandes cantidades o si existe cierta sensibilidad digestiva. Pero esto no significa que sea perjudicial para todo el mundo. Una cosa es que una bebida pueda producir molestias puntuales y otra muy distinta es que sea perjudicial para nuestra salud. Por eso siempre insisto muchísimo en la importancia de individualizar. Si te encanta el agua con gas, te sienta bien y disfrutas tomándola, no hay motivo para eliminarla. En cambio, si notas que te genera molestias, puedes reducir su consumo o alternarla con agua sin gas".

María de Lluc nos invita a que valoremos la cantidad total de líquidos que consumimos, además de nuestras necesidades individuales y cómo nos sienta. Solo así podremos extraer conclusiones interesantes y actuar en consecuencia. "También conviene fijarnos en el etiquetado, porque no todas las aguas con gas son iguales. Algunas pueden contener cantidades elevadas de sodio y otras bebidas que se comercializan como aguas saborizadas pueden llevar azúcares añadidos. Por eso es interesante aprender a diferenciarlas".

Y antes de despedirnos, nuestra invitada nos pide que, más allá de lo puramente nutricional, no pasemos por alto el papel social que está adquiriendo el agua con gas: "Durante muchos años hemos asociado el hecho de salir a tomar algo con pedir un refresco, una cerveza, una copa de vino o cualquier otra bebida alcohólica. Y me parece fantástico que cada vez tengamos más alternativas y que podamos disfrutar de ese momento social sin necesidad de consumir alcohol o bebidas azucaradas".

Y la creadora de 'Empodérate Comiendo' añade: "Si a alguien el agua natural le resulta aburrida, el agua con gas puede ser un recurso estupendo para beber más agua. Podemos añadirle hielo, limón, naranja, hierbabuena… Y preparar una bebida refrescante y apetecible sin necesidad de recurrir siempre a refrescos. Mi reflexión final es que no deberíamos tener miedo a las burbujas. En nutrición tenemos una tendencia a clasificar los alimentos como buenos o malos, cuando la realidad es muchísimo más amplia. El agua con gas no es milagrosa, no adelgaza por sí misma, no elimina toxinas ni necesitamos consumirla para estar más saludables. Pero tampoco es una bebida que debamos evitar simplemente porque tenga gas. Si nos gusta, nos sienta bien y nos ayuda a disfrutar de una buena hidratación, ¡bienvenida sea! Para mí, una alimentación saludable también consiste en eso: encontrar el equilibrio, disfrutar de lo que consumimos y dejar de vivir con miedo a determinados alimentos o bebidas".