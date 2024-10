La cocina es uno de los lugares donde más tiempo se pasa dentro del hogar, ya sea el que se pone a los fogones, el que come, o al que le toca lavar los platos. Lo que para unos es un suplicio y cocina por mera supervivencia, para otros encender el fuego es su refugio. Pero todos coinciden en lo mismo: una cocina, cuanto más práctica, mejor. Eso es algo por lo que no siempre miran los famosos, que cuando eligen su cocina optan por la estética y no tanto por la comodidad. Eso sí, quedar, quedan espectaculares.