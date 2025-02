¿Cómo organizar el frigorífico para ahorrar dinero en invierno?

Hace ya muchas décadas que el frigorífico se convirtió en uno de los electrodomésticos más indispensables de la casa. Nos hemos acostumbrado tanto a usarlo que cuesta imaginarse la vida sin él. Nos permite, por ejemplo, hacer la compra con menos frecuencia. Y, sobre todo, nos permite conservar mejor los alimentos para que duren más tiempo, de manera que ganamos en salud y en dinero. Es decir, no sufrimos tantas enfermedades alimentarias como en el pasado y, además, no tenemos que tirar tanta comida.

Pero no basta con meter los alimentos en el frigorífico sin orden ni concierto. Conviene tener en cuenta algunas cuestiones básicas que nos permitirán conservarlos mejor , es decir, de forma más segura y durante más tiempo.

Casi todo el mundo sabe que el frío ayuda a conservar mejor los alimentos. Pero eso no ocurre en todos los casos. Es decir, hay alimentos que están mejor fuera del frigorífico porque las bajas temperaturas no les vienen bien.

Por ejemplo, algunos de los que podemos encontrar en invierno que estarían mejor fuera del frigorífico son los plátanos, los cítricos (mandarinas, naranjas, limones, etc.), caquis, granadas, ajos, calabazas, calabacines y, sobre todo, patatas y boniatos. También podemos incluir en esta lista otros alimentos que no son tan propios de la temporada, pero que se venden en esta época, como los tomates.

Por lo general, la zona inferior cuenta con cajones destinados a almacenar los vegetales (frutas, como peras o manzanas; verduras, como lechugas; hortalizas, como zanahorias o brócoli, etc.). Es el lugar más adecuado porque, de este modo, el agua que pierden estos vegetales al transpirar, queda retenida en ese espacio. Así, la humedad ahí contenida favorece la conservación de esos alimentos (que no se secan) y no afecta negativamente a los del resto del frigorífico.