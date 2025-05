La estrella de ‘Sexo en Nueva York’ recolecta ingredientes en su jardín antes de prepararse un café

Muchos seguidores de la actriz en Instagram la alabaron por enseñar “una cocina de verdad”

Cynthia Nixon siempre será recordada por su papel como Miranda Hobbes en ‘Sexo en Nueva York’, que retomó en las películas con las que continuó la historia de la ficción y más recientemente en la serie ‘And just like that…’. Una actriz como ella podría vivir en una impresionante mansión con todo tipo de lujos y presumir de su hogar en uno de esos ‘house tours’ que muchas celebridades hacen para algunos medios. Sin embargo, ella ha impresionado a sus fans tras publicar en las redes sociales un vídeo de su sencilla cocina, no muy diferente de la que puede tener cualquiera de ellos. La intérprete no vive en un apartamento en Manhattan o en una casa en Brooklyn, como su personaje en la pequeña pantalla, sino que tiene una casa en Montauk. Es un pueblo costero situado dentro del estado estadounidense de Nueva York y que está a unas tres horas en tren de La Gran Manzana. Allí reside con su esposa, Christine Marinoni, y su hijo pequeño Max.

Nixon enseñó su lado más casero en Instagram, vestida con una camiseta azul y un delantal naranja, alejada del glamur de ‘Sexo en Nueva York’. “Creo que necesito algunos jarrones más (y un peluquero a domicilio)”, escribió junto a la publicación, en la que aparece al natural en un lugar en el que se nota que ha pasado muchas horas. “Esta es mi cocina en Montauk. Estoy a punto de servirme algo de café”, empezó diciendo en el vídeo en el que presenta dicho espacio. La actriz no se cortó a la hora de mostrar los utensilios con los que prepara sus platos, algunos de ellos con un evidente desgaste y la parte inferior quemada, que mantiene colgados con ganchos en unas barras de metal: “Estas son mis ollas, sartenes y coladores”.

A continuación tomó una cesta, que estaba colgada de otro gancho junto a una ventana, e indicó que con ella recolecta ingredientes en su jardín, donde parece que cultiva varias verduras y hortalizas. Señaló un manojo de col rizada que acababa de traer del exterior de su vivienda: “Es muy deliciosa y muy fresca”. También aparecieron delante de su cámara montones de frascos, jarrones y táperes, situados muchos de ellos sobre los armarios de madera de su cocina. “Hay un montón de flores en el jardín”, explicó para justificar la gran cantidad de jarrones y otros recipientes que guarda en casa. Después apuntó a una olla grande y a una cesta sobre la cual contó que allí pone “pan, galletas o tostadas”. Además, en el vídeo se pueden ver una escoba y una fregona en un rincón.

La estadounidense levantó posteriormente un frasco con aceite de ajo y contó que en una botella tenía agua con limón y menta para beber. También enseñó sus tijeras para cortar en el jardín y un gran recipiente con té. Por último, Nixon cumplió con lo que había anunciado al inicio de su recorrido por la cocina y se sirvió una taza de café preparado en una cafetera italiana, añadiendo algo de espuma y una pizca de canela.

Los comentarios de los fans

Muchos fans de Cynthia Nixon dejaron comentarios positivos en su vídeo de Instagram, que suma más de 190.000 ‘me gusta’. Sus seguidores destacaron especialmente lo normal que se veía la cocina de una mujer tan famosa, lejos del orden y la perfección de otras estrellas a la hora de mostrar sus hogares. “¡Por fin una celebridad con una cocina que parece que alguien usa!”, expresó una usuaria.

“Una celebridad que actúa como un ser humano real. Eres un verdadero deleite”, escribió otro. “Me encanta que tengas una cocina de verdad”, compartió una persona. “¡Qué cocina tan auténtica! Me encanta por ser una celebridad humilde”, apuntó otra. “Si la libertad hiciera un vídeo, sería este”, añadió otra. Incluso la cuenta oficial de la serie ‘And just like that…’ aprovechó la ocasión para dejarle un comentario con humor: “Estamos de camino con otro jarrón”.